Torwart-Duell bei RB Leipzig: Gulacsi macht überraschende Ansage

Lange wird Maarten Vandevoort sich als Nummer Zwei wohl nicht mehr zufriedengeben. © Picture Point / Sven Sonntag

Offiziell steht Péter Gulácsi bis zum 30. Juni 2026 bei den Roten Bullen unter Vertrag. Ein Verkauf in diesem Sommer könnte also auch für den Verein noch lukrativ sein. Der Ungar denkt allerdings nicht an einen Wechsel. "Ich liebe die Bundesliga, mir bedeutet es sehr viel, in Leipzig die Nummer eins zu sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn es so weitergeht wie bisher" sagte er im Interview weiter.

Aber würde er sich auch mit der Rolle als Ersatzkeeper zufriedengeben?

Ein Ziel des ungarischen Nationaltorhüters ist, die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu spielen. Dafür braucht er auch in der kommenden Saison Spielminuten.

Unklar ist auch, ob Maarten Vandevoort sich mit einer weiteren Saison als Nummer Zwei zufriedengeben oder sich dann nach einer Alternative umschauen würde.