Trainingslager, Testspiele, Supercup: Das ist RB Leipzigs Sommerfahrplan

Leipzig - Ein Großteil der Mannschaft von RB Leipzig hat sich nach der Pokalfeier am Wochenende in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet. Für einige Akteure stehen aber erst noch Länderspiele auf dem Plan. Im Juli starten die Sachsen dann in die Saisonvorbereitung.

Die Mannschaft hat sich nach der langen Saison erst einmal einen schönen Urlaub verdient. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Am 8. Juli werden mit den Nicht-Nationalspielern die ersten obligatorischen Leistungstests und medizinischen Untersuchungen absolviert. Alle anderen Leipziger werden etwa eine Woche später am Cottaweg erwartet.

Dort soll es in der Folge dann schon die ersten Trainingseinheiten geben. So richtig startet die Vorbereitung mit der ganzen Mannschaft dann spätestens im Trainingslager. In diesem Jahr geht es vom 20. zum 28. Juli nach Bruneck in Südtirol. Dafür bieten die Roten Bullen sogar eine Fanreise an.

Im Trainingslager selbst sind mindestens zwei Testspiele geplant. Die Gegner stehen allerdings noch nicht fest.

Geht alles nach Plan, wird am 5./6. August die Saisoneröffnung der Rasenballer stattfinden. Auch dazu gibt es noch nicht allzu viele Details.

Und natürlich wird auch irgendwann wieder ernsthaft Fußball gespielt. Durch den Sieg im DFB-Pokalfinale wartet der FC Bayern München als Gegner im Supercup. Im letzten Jahr mussten sich die Roten Bullen mit 3:5 geschlagen geben.

Der Supercup wird am Samstag, den 12. August stattfinden. Wo das Spiel steigt, steht noch nicht fest. Durch die Terminierung ist auch klar, dass die erste DFB-Pokalrunde für die Sachsen erst Ende September stattfinden wird.