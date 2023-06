RB Leipzig's Siegesfeier: Pokalhelden ziehen durch die Stadt

RB Leipzig lässt sich heute in der Stadt von seinen Fans für den Gewinn des DFB-Pokals feiern.

Von Michi Heymann

Leipzig - Es darf gefeiert werden! Nach dem Gewinn des DFB-Pokals am Samstagabend durch den 2:0-Erfolg über Eintracht Frankfurt ist am Sonntag in der Messestadt Party angesagt. Mannschaft und Fans feiern über mehrere Stationen zusammen.

RB Leipzig samt Siegertruck auf dem Weg zur Festwiese. Am Sonntag wurde in Leipzig der zweite Pokalsieg gefeiert. © Nico Zeißler Zunächst tragen sich die Rasenballer ins Goldene Buch der Stadt Leipzig ein. Dann geht es auf dem rot-weißen Pokalsieger-Truck über den Dittrichring, Goerdelerring und die Jahnallee zur Festwiese. Dort soll dann so richtig die Sau rausgelassen. werden. Hinweis des Klubs: "Bitte bringt zum Autokorso keine Fahnen mit, die größer als zwei Meter sind oder eine Stocklänge größer als zwei Meter haben – diese während des Korsos nicht erlaubt. Dies gilt sowohl für alle Fans, die unseren Pokalsieger-Truck begleiten als auch für alle Fans, die am Straßenrand stehen."



Der offene Sieger-Truck statt Mannschaft ist inzwischen auf dem Weg zur Festwiese, wo die Feierlichkeiten später fortgesetzt werden. Mittlerweile wurde die Jahnallee erreicht.

Mit dem Siegestruck rollt die Mannschaft inzwischen in Richtung Festwiese. © Christian Grube

Mittlerweile hat die Feiermeute den Waldplatz erreicht. © Nico Zeißler

Mehr als 8000 Fans feiern derzeit laut Deutscher Presse-Agentur mit RB in der Innenstadt. Am Neuen Rathaus präsentierte die Mannschaft den DFB-Pokal. Zuvor hatten sich Willi Orban (30), Peter Gulacsi (33), Trainer Marco Rose (46), Sportchef Max Eberl (49) und Club-Boss Johann Plenge (37) in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. "Wir feiern heute bis zum Gehtnichtmehr", sagte Mittelfeldspieler Kevin Kampl unter dem Jubel der Anhänger. "Nach der Sommerpause kommen wir wieder und dann versuchen wir, diesen verdammten Meistertitel zu holen." Rose meinte: "Wir haben mittlerweile Fans bis hoch nach Rostock. Das macht mich stolz. Jetzt haben wir genug geredet und lassen es einfach krachen."

Leipzigs Fans sind zahlreich erschienen, um mit ihrer Mannschaft zu feiern. © Christian Grube

Das Prozedere im Rathaus ging offenbar schneller als erwartet: Statt nach 90 Minuten stehen Leipzigs Titelverteidiger inzwischen auf dem Balkon des Verwaltungssitzes.

Mit fast einstündiger Verspätung ist der Mannschaftsbus der Roten Bullen nun in der Stadt gelandet. Bis es zur Präsentation des Pokals auf dem Rathausbalkon kommt, müssen sich die Fans aber wohl noch etwas gedulden. Die Mannschaft soll frühestens in 90 Minuten oben stehen.

Mit fast einer Stunde Verspätung sind die Roten Bullen jetzt endlich in Leipzig gelandet. © Christian Grube

Timo Werner (27) stieg mit als erstes aus dem Bus aus. In seiner Hand: Der DFB-Pokal. © Christian Grube

Doch zu viel in der Nacht gefeiert? Eigentlich sollte die Mannschaft von RB Leipzig um 1 am neuen Rathaus in der Messestadt ankommen, um sich ins Goldene Buch der Stadt Leipzig einzutragen. Circa 2000 Fans hatten sich schon pünktlich um 13 Uhr versammelt, um ihre Pokalhelden in Empfang zu nehmen. Doch sie mussten warten. Auf dem Burgplatz stand der Festwagen schon bereit, mit dem die Mannschaft dann nach dem Termin bei Oberbürgermeister Burkhard Jung (65) in Richtung Festwiese fahren wird. Lange dürfte es nun also nicht mehr dauern, bis die Roten Bullen eintreffen. Auf "Twitter" hat sich der Verein bereits gemeldet und geschrieben, dass sich die Ankunft etwas verzögern wird. Kurz vor 14 Uhr soll es aber soweit sein.

Auch vor dem Rathauseingang haben sich schon Fans versammelt. © Christian Grube