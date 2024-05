Für RB Leipzig nicht die Ideallösung: Timo Werner bleibt in Tottenham

London/Leipzig - Stürmer Timo Werner (28) bleibt bei Tottenham Hotspur. Der Klub aus der englischen Premier League und Werners Stammverein RB Leipzig haben sich auf ein weiteres Leihgeschäft für die kommende Saison geeinigt - was den Sachsen eigentlich nicht in den Kram passt. Die Einigung teilten die Spurs am Dienstagabend mit.