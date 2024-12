Verstärkung gesucht! Wildert RB Leipzig in der Hauptstadt?

Union Berlins Diogo Leite (25, l.) scheint in den Fokus von RB Leipzig gerückt zu sein. © Tom Weller/dpa

Laut "Fußballtransfers" haben die Sachsen ein Auge auf Union Berlins Diogo Leite (25) geworfen.

Der Abwehrspieler gehört bei den Hauptstädtern zum absoluten Stammpersonal und wäre sicherlich nicht leicht zu ersetzen.

Der Portugiese hat bei den Eisernen noch einen Vertrag bis 2026. Heißt, möchte man keinen ablösefreien Abgang, nächsten Sommer müsste ein Abnehmer gefunden werden.

Im Topf sind wohl große Namen. Neben den Roten Bullen sollen beispielsweise Bayer Leverkusen und sogar Real Madrid die Lage sondieren. Konkurrenz ist also zur Genüge da.

Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung in Berlin hat es wohl noch nicht gegeben. Der Marktwert des Verteidigers liegt aktuell bei 15 Millionen Euro, wäre möglicherweise also nicht extrem teuer. Spielt Leite allerdings so weiter, könnte der Preis noch in die Höhe schnellen.