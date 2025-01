Vertragsangebot! RB Leipzig heiß auf DFB-Talent

Leipzig - Um die großen Titel einfahren zu können, muss RB Leipzig möglicherweise punktuell von seiner jugendlichen Einkaufspolitik abrücken. Der aktuellste Name auf der Gerüchteliste passt aber wieder voll ins Beuteschema der Sachsen. Das Interesse soll sogar sehr konkret sein.

Tom Bischof (19) steht wegen seiner Leistungen, seinem Potenzial und des auslaufenden Vertrages im Fokus einiger Klubs. © Daniel ROLAND / AFP

Mit seinem direkt verwandelten Freistoß war Tom Bischof (19) maßgeblich am Hoffenheimer 4:3-Spektakel gegen die Roten Bullen am Samstag (23. November) beteiligt. Schon länger dürfte der U20-Nationalspieler in Leipzig auf der Liste möglicher Zugänge stehen.

Nun scheint es aber konkreter zu werden. Laut einer Kicker-Meldung vom Montag zähle der auf Platz drei abgerutschte Bundesligist "zu den am eifrigsten und intensivsten um den Jungstar buhlenden Klubs". Davon gibt es offenbar einige.

Besonders interessant für potenzielle Interessenten: Der Vertrag des gebürtigen Aschaffenburgers läuft am Saisonende aus, abgesehen von einer möglichen Handgeldzahlung für eine Vertragsunterschrift ("Signing Fee") wäre Bischof für seinen neuen Klub ablösefrei zu haben.

Tatsächlich soll RB dem 19-Jährigen laut Sky nun ein Vertragsangebot unterbreitet haben - allerdings erst für den Sommer, wo Bischof ablösefrei zu haben wäre. Die Leipziger wollen den Junioren-Nationalspieler dann mit einem langfristigen Vertrag ausstatten. Zuletzt galt der FC Bayern München als heißester Anwärter auf eine Verpflichtung.