Warum RB Leipzig und Schäfer doch noch nicht zusammenkommen

Leipzig - So schnell wie das Kapitel Marcel Schäfer (39) und VfL Wolfsburg beendet war, so langsam scheint sich jetzt seine berufliche Zukunft konkreter darzustellen. Dass er bei RB Leipzig eigentlich der Nachfolger von Max Eberl (50) werden soll, ist kein Geheimnis. Doch woran liegt es, dass noch keine Entscheidung getroffen wurde?

Marcel Schäfer (39) soll neuer Sportboss bei RB Leipzig werden. Doch noch ist nichts entschieden. © Swen Pförtner/dpa

Immerhin fanden bereits intensive Gespräche statt. Wie bereits berichtet, hat sich der technische Direktor von Red Bull, Mario Gomez (38), extrem um seinen ehemaligen Weggefährten bemüht.

Bei genauerer Betrachtung wird aber schnell klar, dass es noch einige Details zu klären gibt. Beispielsweise die Ablösesumme.

Da Schäfer beim VfL trotz seiner Freistellung noch Vertrag bis 2026 hat, müssen die Roten Bullen eine hohe Summe zahlen, damit der 39-Jährige im Sommer bei seinem neuen Klub loslegen könnte.

Laut der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" haben die Rasenballer eine Million Euro geboten. Zu wenig wohl aber für die Wölfe, die zwei Millionen Euro fordern.

Sehr wahrscheinlich, dass sich beide Parteien am Ende in der Mitte treffen. Am Geld soll es jedenfalls nicht scheitern.