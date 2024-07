Warum RB Leipzigs Kampl und Forsberg bald wieder zusammen sein könnten

Leipzig - Nach neun langen Jahren kehrte Emil Forsberg (32) im Januar RB Leipzig den Rücken, ging zum Schwesterklub nach New York. Dorthin hat es die Sachsen jetzt auch zu einer Marketingreise verschlagen. Samt Wiedersehen mit dem sympathischen Schweden.

Emil Forsberg (32, 2.v.l.) und Kevin Kampl (33, 2.v.r.) waren Kumpels bei RB Leipzig - und sind es noch immer. © Picture Point/Roger Petzsche

"Ich war zwar schon in den USA, aber als Mannschaft haben wir so eine Tour in der Form noch nicht gemacht", erzählt Kevin Kampl (33) im Sky-Interview auf dem Flug über den Großen Teich.

Er freue sich auf die "wunderschönen Städte" New York und Miami und wolle die Reise genießen, weil man schließlich nicht so oft in den Vereinigten Staaten sei.

Neben Marketingaktivitäten und dem Austausch mit den New York Red Bulls stehen auch zwei Testspiele gegen Teams aus der englischen Premier League auf dem Programm.

In der Nacht zu Donnerstag (2 Uhr MEZ) geht's gegen Aston Villa, am Sonntag um 1.30 Uhr MEZ dann gegen die Wolverhampton Wanderers. "Bei den beiden Gegnern wird auf jeden Fall viel Qualität auf dem Platz sein", ist sich Kampl sicher.

Der Familienvater schaut in Big Apple aber vor allem aufs Wiedersehen mit Forsberg: "Wir haben geschrieben und freuen uns natürlich alle auf Emil."