Was macht er da? Unglaublicher Blackout von Ex-RB-Leipzig-Star Szoboszlai

Budapest - Da war er mit dem Kopf offenbar schon ganz woanders. RB Leipzigs ehemaligen Offensivstar Dominik Szoboszlai (23) ist am Freitag in der Nations League ein ziemlicher Patzer passiert.

Beim Spiel Ungarn gegen Holland ging es ganz schön zur Sache. Am Ende stand ein 1:1. © ATTILA KISBENEDEK / AFP

In der 40. Minute beim Spiel seiner Ungarn gegen Holland hätte der Goalgetter fast dafür gesorgt, dass die Gäste zum vorzeitlichen Ausgleich gekommen wären.

Was war passiert? Ungarns Keeper Dénes Dibusz (33) legt dem Angreifer die Kugel für den Abstoß hin. Doch "Szobo", offensichtlich in Gedanken schon ein paar Schritte weiter, dribbelt mit der Kugel einfach ein paar Meter nach vorn und kickt den Ball in die gegnerische Hälfte.

Schiedsrichter Lukas Fähndrich (40) blieb gar nichts anderes übrig als indirekten Freistoß für die Niederlande zu geben.

Cody Gakpo (25) trat auf Seiten der Oranje an und vergab aber. Die Ungarn, die über weite Strecken der Partie deutlich weniger Spielanteile hatten, fingen sich erst kurz vor Schluss den verdienten Ausgleich durch Denzel Dumfries (28).

Am Montag müssen die Ungarn als Nächstes bei Bosnien-Herzegowina ran. Vermutlich wird Szoboszlai dort der kuriose Fehler nicht wieder passieren.