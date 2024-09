Ex-RB-Leipzig-Star plötzlich im Kritikfeuer: "Das ist eine Frechheit"

Liverpool - Dominik Szoboszlai (23) hat in den letzten Jahren einen unglaublichen Karriereaufstieg erlebt. Nach seinen Jahren bei RB Leipzig zog der FC Liverpool 2023 die 70 Millionen Euro teure Ausstiegsklausel des Ungarn und holte ihn auf die Insel . Und auch in der Premier League läuft es eigentlich ziemlich gut.

Liverpool-Ikone Jamie Carragher (46) konnte sich im TV gar nicht mehr einkriegen. "Das ist einfach lächerlich, das ist unprofessionell. Was macht er da? Versucht er, frech zu sein? Wenn United hier einen Treffer erzielt, werden die Zuschauer wieder durchdrehen", so der 46-Jährige wütend bei " Sky Sports ".

Doch anstatt den Abschluss zu suchen, täuschte er stattdessen mehrfach an und vertändelte schließlich den Abschluss, weil er abgedrängt wurde. Eine Mischung aus Arroganz und Leichtsinn.

Eigentlich alles erfolgreich für den Gute-Laune-Kicker? Naja, am vergangenen Spieltag hat sich der Offensivmann einige Sympathien verspielt.

Unter Trainer Arne Slot (45) gilt der Mittelfeldstar als Schlüsselspieler. In dieser Saison spielte "Szobo" bislang alle Partien komplett durch und hat immerhin schon zwei Assists gegeben.

Ob hat "Szobo" bei seinem neuen Klub noch nicht Kritik abbekommen. Beim letzten Spieltag musste er dafür richtig heftig einstecken. © IMAGO / Propaganda Photo

Doch damit nicht genug! Auch Co-Kommentator Gary Neville (49) verurteilte die Aktion des Ungarn.

"Er macht da nur Mist. Dafür sollte er vom Rest seiner Mannschaftskameraden bestraft werden. Das ist eine Frechheit", wetterte er. "Wenn man so etwas im Training macht, würde man eine Standpauke bekommen, geschweige denn in einem Spiel im Old Trafford."

In den sozialen Netzwerken reagierte der Star nicht auf die Kritik. Inzwischen verweilt er bei der Nationalmannschaft Ungarns.

Erst am 14. September muss er mit dem LFC wieder gegen Nottingham Forest ran. Dann hoffentlich ohne Aussetzer vor dem Kasten.