Wechsel im Winter: Endlich Schluss mit den Gerüchten um diesen Star von RB Leipzig?

Leipzig - Dass Emil Forsberg (32) RB Leipzig im kommenden Winter möglicherweise verlassen wird, ist ein offenes Geheimnis. Doch er ist nicht der einzige Akteur, der mit einem Wechsel in den nächsten Monaten liebäugelt.

Peter Gulacsi (33) ist nach vielen Jahren als Stammtorhüter plötzlich nur noch die Nummer zwei bei RB Leipzig. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Gerüchte mehren sich, dass Tormann Peter Gulacsi (33) einen anderen Verein vorzieht, bei dem er mehr Einsatzzeit bekommt.

Seit seiner schweren Verletzung, die ihn knapp ein Jahr aus dem Rennen genommen hatte, hat sich der Wind in Leipzig gedreht. An Janis Blaswich (32) scheint aktuell kein Vorbeikommen, was beim Ungarn natürlich für Frust sorgt.

Laut "Bild"-Informationen soll ein Winter-Wechsel für den langjährigen Keeper der Roten Bullen aber keine Option sein. Vielmehr möchte sich der 33-Jährige bei den Rasenballern weiter fit halten und in der Rückrunde einen neuen Angriff wagen.

Zur ganzen Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Situation im kommenden Jahr nicht wirklich einfacher wird.

Mit Maarten Vandevoordt (21) wechselt ein junges Ausnahmetalent in die Bundesliga, das sich über kurz oder lang sicherlich ebenfalls nicht mit einem Bankplatz begnügen wird.