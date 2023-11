RB Leipzig will Rehabilitation nach City-Klatsche: "Sind hier, um ein gutes Spiel zu machen!"

Manchester - Am Montagabend landete der Flieger mit den Spielern von RB Leipzig auf der Insel. Manchester City heißt der nächste Gegner in der Champions League am Dienstag (21 Uhr/DAZN). Der letzte Besuch ist natürlich noch nicht vergessen .

"Wir sind hier, um ein gutes Spiel zu machen", lautet daher erst einmal die vorsichtige Revanche-Kampfansage von Rose, der laut eigener Aussage am Wochenende nach der 1:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg wütender war als nach der 0:7-Pleite in Manchester.

Immerhin ist der Druck nicht so hoch wie im Frühling. Sowohl RB als auch die Engländer sind bereits für die nächste Runde qualifiziert. Es geht lediglich um den Gruppensieg, den die "Citizens" bereits mit einem Unentschieden gegen die Sachsen in Sack und Tüten hätten

Janis Blaswich (32) patzte am Samstag beim zwischenzeitlichen 0:1 von Wolfsburg. Dennoch wird gegen City den Vorzug vor Peter Gulacsi (33) bekommen. © Picture Point / Roger Petzsche

Verzichten müssen die Roten Bullen in jedem Fall auf Timo Werner (27), der gar nicht erst mit in den Flieger nach England gestiegen ist. Benjamin Sesko (20) und Kevin Kampl (33), die am Wochenende noch angeschlagen waren, könnten hingegen Optionen gegen den englischen Meister sein.

Im Tor wird erneut Janis Blaswich (32) stehen, der sich am Samstag einen üblen Patzer leistete. Sein Kontrahent Peter Gulacsi (33) ist nach seinen Zehenproblemen noch nicht zu 100 Prozent auf der Höhe.

Auf der Gegenseite freut sich ein Akteur ganz besonders auf ein Wiedersehen mit seinen alten Teamkameraden: der im Sommer abgewanderte Josko Gvardiol (21).

"Es wird schön, meinen früheren Klub und meine Freunde zu sehen, aber wenn das Spiel beginnt, will ich nur gewinnen und den ersten Platz in der Gruppe holen", so der Kroate, den Coach Pep Guardiola (52) sicherlich in der Abwehr aufstellen wird.