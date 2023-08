Wechselgerüchte zum FC Bayern nur heiße Luft? RB Leipzigs Klostermann: "Werde alles reinlegen!"

Durch einen Muskelbündelriss im Oberschenkel verpasste Lukas Klostermann (27) große Teile der Vorbereitung von RB Leipzig. © Picture Point / Roger Petzsche

Zumindest wurde unter der Woche viel spekuliert, ob der Nationalspieler sich nicht vielleicht dem FC Bayern München anschließt.

Der Rekordmeister sucht Ersatz für den abwanderungswilligen Benjamin Pavard (27). Von RB hat der Klub in den vergangenen Jahren nicht wenige Spieler abgezwackt - warum also nicht auch Klostermann?

So ganz vom Tisch scheint die Sache noch nicht zu sein, auch, weil "Klosti" bei den Sachsen nur noch Vertrag bis 2024 hat und der Verein nur in diesem Jahr noch Geld mit ihm machen würde.

Im Klub-Interview wirkt der Verteidiger jedoch absolut fokussiert und hat offenbar vor, mit Leipzig anzugreifen.

Der 27-Jährige zu möglichen Einsätzen in den kommenden Wochen: "Natürlich freue ich mich, wenn ich spiele und der Mannschaft damit helfen kann. Mir ist aber auch bewusst, dass ich durch meine Verletzung noch nicht so viele gemeinsame Trainingseinheiten mit den Jungs hatte und man ab und an auch etwas Geduld benötigt. Ich bin mir aber sicher, dass alle auf ihre Spielanteile kommen werden, das hat die vergangene Saison unter Marco bewiesen. Ich werde im Training alles reinlegen und dann sehen wir, was dabei rauskommt."