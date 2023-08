Wilde Gerüchte: Bedient sich der FC Bayern München wieder bei RB Leipzig?

Leipzig - Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern München gab es in den letzten Jahren ja öfters. In diesem Sommer hat sich erst Konrad Laimer (26) für einen Vertrag beim Rekordmeister entschieden. Nun könnte der nächste Rasenballer folgen.

Lukas Klostermann (27) ist seit 2014 bei RB Leipzig. Jetzt lockt offenbar der Rekordmeister aus München. © Picture Point / Gabor Krieg

Wie unter anderem die "Münchner Abendzeitung" berichtet, ist Nationalspieler Lukas Klostermann (27) ins Visier der Süddeutschen geraten.

FCB-Coach Thomas Tuchel (49) sieht "Klosti" wohl als Ersatz für Benjamin Pavard (27), der sich angeblich bereits mit Inter Mailand einig ist und noch in den kommenden Tagen wechseln will. Die Bayern sollen 28 Millionen Euro feste Ablöse plus fünf Millionen Euro Boni erhalten.

Genug Geld wäre also da, um sich Klostermann zu schnappen, der bei den Sachsen nur noch Vertrag bis 2024 hat und für den die Roten Bullen nur noch jetzt eine Ablösesumme kassieren könnten.

Doch wie wahrscheinlich ist der Wechsel? Fakt ist: Dass man einen Spieler ablösefrei abgibt, wie es bei Laimer der Fall war, ist definitiv nicht im Interesse der Leipziger.

Doch eigentlich wird der Verteidiger in der recht dünn besetzten RB-Abwehr gebraucht, auch wenn er in den beiden bisherigen Pflichtspielen der neuen Saison nur eine Reservistenrolle pflegte.