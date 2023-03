Wegen Streik an Flughäfen: Fans von RB Leipzig verpassen Manchester-Spiel

Leipzig - RB Leipzig hatte zwar auf den angekündigten Warnstreik am Berliner Flughafen reagiert. Einige Fans der Roten Bullen können den Flug zum Champions-League-Spiel allerdings trotzdem nicht antreten.

Die Nachricht erreichte die betroffenen Personen teilweise während des Bundesliga-Spiels gegen Mönchengladbach am Samstag. Das Leipziger Kontingent von 3000 Tickets für das Spiel am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime) war bereits Ende Januar vergriffen.

RB Leipzig hatte bereits am Wochenende erklärt, dass der Charterflieger noch bei "voller Auslastung" starten könne.

Der Fanverband hatte übers Wochenende versucht, eine kurzfristige Alternative per Charterflieger nach Manchester zu organisieren. Die nur den Hinflug beinhaltende Reise, die etwa 380 Euro pro Person kosten sollte, kam allerdings aufgrund zu geringen Interesses nicht zustande.

Leipzig kann am Dienstag zum zweiten Mal in der Club-Geschichte in das Viertelfinale der Königsklasse einziehen. Das Hinspiel endete 1:1.

In der Gruppenphase der Saison 2021/22 trat RB bereits einmal bei City an, verlor dort in einer spektakulären Partie 3:6. Der diesmal verletzt fehlende Christopher Nkunku schoss alle Leipziger Tore.

Original-Meldung vom Sonntag, 12. März, 11.45 Uhr. Text aktualisiert am Montag, 13. März, 11.05 Uhr.