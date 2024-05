RB Leipzig verliert spät Punkte in Hoffenheim: Xavi fliegt vom Platz, Sorge um Schlager!

Sinsheim - Oje, nicht schon wieder! Xaver Schlager hat sich beim späten 1:1-Remis zwischen RB Leipzig und der TSG 1899 Hoffenheim am Freitagabend möglicherweise schwerer verletzt.

Das sah gar nicht gut aus! RB Leipzigs Xaver Schlager musste schon nach 16 Minuten verletzt runter! © IMAGO/HMB-Media/Heiko Becker

Der Mittelfeldstar der Sachsen musste bereits nach 16 Minuten ausgewechselt werden, nachdem er sich ohne gegnerische Einwirkung bei einer Drehung am Bein weh getan hatte.

Große Sorgenfalten bei den Rasenballern! Zwar konnte der Österreicher nach kurzer Behandlung selbstständig zur Bank laufen - wirklich gut sah das allerdings nicht aus. Kurz darauf ging es für ihn direkt in die Kabine.

Sofort kamen Erinnerungen an lange Ausfälle Schlagers hoch. Erst im vergangenen Jahr laborierte er sehr lange an einem Syndesmosebandriss. In der Saison davor fehlte er satte 154 Tage wegen eines Kreuzbandrisses.

Den Rest des Spiels mussten seine Mitspieler ohne ihn absolvieren. Im ersten Durchgang passierte in der Anfangsphase dabei nicht wirklich viel.

RB war aber die spielbestimmende Mannschaft - und das wurde nach 38 Minuten belohnt. Nach einer Flanke von der linken Seite durch David Raum sprang Benjamin Sesko am höchsten und netzte per Kopf zum 1:0 für die Gäste. Keeper Oliver Baumann sah nicht wirklich glücklich bei seinem Paradeversuch aus.

Kurz danach war Halbzeit.