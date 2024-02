Wer ist dieser Timo Werner und was hat er mit RB Leipzigs Sorgenkind gemacht?

London - Er spielt so, als hätte es das vergangene Jahr nicht gegeben. RB Leipzigs Leihgabe Timo Werner (27) blüht bei den Tottenham Hotspur offenbar richtig auf. Auch am Mittwochabend machte das Sorgenkind der Rasenballer ein starkes Spiel.

RB Leipzigs Leihgabe Timo Werner (27) scheint sich bei seinem neuen Klub richtig wohlzufühlen. © IMAGO / Action Plus

Nachdem ihm schon der Start in der Premier League gelungen war, entwickelt sich der Deutsche Nationalspieler inzwischen immer mehr zur ganz wichtigen Stütze im Spiel der Spurs.

Das geht schon damit los, dass ihn Trainer Ange Postecoglou (58) erneut in die Startelf stellte, was in seinen letzten Wochen in Leipzig undenkbar gewesen wäre.

Und Werner zahlte sofort zurück. Beim 3:2-Sieg über Brentford am Mittwochabend war der 27-Jährige einer der auffälligsten Akteure. Auf der linken Seite nutzte der Angreifer seine Schnelligkeit aus und brachte mit Hereingaben Schwung.

Nach frühem Rückstand drehte Tottenham innerhalb von zwei Minuten das Spiel. Schon beim 1:1-Ausgleich durch Destiny Udogie (21) war Werner maßgeblich beteiligt. Das 2:1 von Brennan Johnson (22) legte der Noch-Rasenballer schließlich direkt auf und ließ sich dafür von den Tottenham-Fans gebührend feiern.

Zum Dank nahm ihn sein Coach erst in der Nachspielzeit runter. Ein verdienter Abend für Werner.