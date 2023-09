Xavi-Show in der Red Bull Arena! RB Leipzig schlägt Augsburg in 45 Minuten

Leipzig - Dieses Spiel war früh entschieden! RB Leipzig hat sich am Samstagnachmittag in der Bundesliga in der Red Bull Arena deutlich gegen den FC Augsburg durchgesetzt und mit 3:0 (3:0) gewonnen. Einer, der beim Sieg besonders herausstach, war Paris-Leihgabe Xavi, der an allen Treffern beteiligt war und einen unglaublichen Spielwitz ausstrahlte.