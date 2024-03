Xavi zaubert Darmstadt schwindlig: Und jetzt macht RB Leipzigs Rose auch noch Bleibe-Hoffnung!

Ein ums andere Mal startete Xavi Simons (20, r.) im Mittelfeld einen Sololauf Richtung Spitze. Für die Darmstädter war es ganz schwer, den Niederländer zu stoppen. © Jan Woitas/dpa

Denn sein sichtlich zufriedener Trainer Marco Rose (47) wählte nach der Partie am "Sky"-Mikro durchaus den optimistischen Ansatz.

"Xavi fühlt sich hier sehr wohl. Er ist sehr gut beraten durch seine Familie. Ich glaube, dass Xavi ein wohlerzogener Junge ist, der ’nen klaren Plan hat für seine Karriere, der weiß, wann es den nächsten Schritt braucht und ich glaube, dass wir im Moment ganz gut zum ihm passen."

Den Eindruck hatten die Fans der Sachsen am Samstag sicherlich auch. Bestes Beispiel die 60. Minute gegen die Lilien. Dort tanzte Xavi Thomas Isherwood (26) im Mittelfeld aus, ließ danach mit einem Sprint die halbe Darmstadt-Elf hinter sich und gab dann noch im richtigen Moment an Stürmer Lois Openda (24) weiter. Wahnsinn!

"Das macht ihm Spaß, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Es macht ihm Spaß mit den Jungs, mit den Fans in der Stadt. Und dementsprechend fühlt sich das für ihn und für uns gerade gut an und das werden wir versuchen natürlich auch noch auszudehnen", so Rose weiter.

Fakt ist: Beschlossen ist noch nichts. Gerüchte, dass der 20-Jährige nach der Saison definitiv wieder nach Frankreich geht, sind laut Rose tatsächlich nicht mehr als "Gerüchte". Und Xavi hat wohl ein Mitspracherecht bei seiner Zukunftsplanung.