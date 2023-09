Zitterpartie in Wiesbaden: Titelverteidiger RB Leipzig wackelt im DFB-Pokal eine Runde weiter

Wiesbaden - Wacklige Nummer für den Titelverteidiger! RB Leipzig hat sich in der ersten Runde des DFB-Pokals am Mittwochabend beim SV Wehen Wiesbaden nur knapp mit 3:2 (2:1) durchgesetzt. Der Bundesligist leistete sich teils haarsträubende Fehler und hatte Glück, dass der Underdog nicht noch zum Ausgleich kam. Dafür konnten sich die Roten Bullen auch bei ihrem starken Comeback-Schlussmann Peter Gulacsi bedanken.

Nach einer Flanke in den Strafraum scheiterte Yussuf Poulsen zunächst per Kopf an Keeper Florian Stritzel. Emil Forsberg hämmerte den Abpraller aber direkt links unter die Latte (7.).

Gegen Ende der ersten Halbzeit lief Wiesbadens Ivan Prtajin Leipzigs Nicolas Seiwald davon und erzielte den überraschenden Anschlusstreffer. © Uwe Anspach/dpa

Jetzt rechneten sich die Hausherren natürlich etwas aus, kamen mit viel Energie aus der Kabine. Einen Schwachpunkt hatten die Hessen auch ausgemacht, denn Seiwald hatte einen rabenschwarzen Abend erwischt und leistete sich immer wieder Fehler.

Doch auch insgesamt wirkte das bei RB nicht mehr wirklich souverän. Ein Klassenunterschied war nicht mehr zu erkennen.

Auch der sonst so routinierte Kevin Kampl leistete sich einen dicken Abwehrbock und spielte direkt vor die Füße von Prtajin. Dessen Abschluss wehrte Gulacsi im Tor aber gerade noch ins Toraus ab (62.).

Rose musste schließlich reagieren, brachte Xavi, Openda und Xaver Schlager. Und die Wechsel wirkten! Die beiden Offensiven spielten im gegnerischen Strafraum quer, Forsberg war auch involviert. Am Ende knallte aber Sesko das Ding zum 3:1 ins Netz (70.).

Aber das war es noch nicht! Fast postwendend bekam der Zweitligist eine Ecke. Getreten von links sprang Prtajin am höchsten und köpfte Gulacsi an. Der Nachschuss des Angreifers landete aber im Kasten (73.).

Spätestens jetzt war es eine ultraspannende Partie. Es ging hin und her, Wehen kämpfte und glaubte an das Wunder. Sesko hätte auf der anderen Seite fast sein drittes Tor gemacht, traf aber nur die Latte (80.). Bis zum Schluss blieb es schließlich heiß. Doch Peter Gulacsi hielt letztendlich den knappen Sieg für die Gäste mit ein paar starken Paraden fest.

Für Wiesbaden geht es am Samstag in der 2. Bundesliga mit dem schweren Auswärtsspiel bei Hannover 96 weiter. Die Sachsen erwarten den FC Bayern München am selben Tag 18.30 Uhr abends zum Spitzenspiel in der Red Bull Arena.