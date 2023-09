Comeback nach fast einem Jahr: RB Leipzig bringt Peter Gulacsi zurück auf den Rasen!

Leipzig - Auf dieses Comeback musste er sehr lange warten! Beim DFB-Pokalspiel von RB Leipzig beim SV Wehen Wiesbaden am Mittwochabend (20.45 Uhr/Sky und ARD) wird Peter Gulacsi (33) nach seinem Kreuzbandriss zum ersten Mal wieder zwischen den Pfosten stehen.

Endlich kann der Ungar wieder Lächeln. Am Mittwoch wird Peter Gulacsi (33) bei RB Leipzig nach knapp einem Jahr erstmals wieder im Tor stehen. © Picture Point / Roger Petzsche

Das gab Trainer Marco Rose (47) am heutigen Dienstag auf der Pressekonferenz vor der Partie bekannt.

"Wir haben großes Vertrauen in Peter und seine Qualitäten. Er freut sich darauf, nach fast 12 Monaten sein Comeback geben zu können. Das ist nach solch einer schweren Verletzung - und auch in diesem Alter - ein wichtiger Moment. Und wichtig fürs Gefühl", so der Coach.

Gulacsi hatte sich Anfang Oktober 2022 im Champions-League-Gruppenspiel gegen Celtic Glasgow das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen.

Die Reha verlief nicht nach Plan. Ständig gab es neue Schwierigkeiten. Zwischenzeitlich wurde sogar über ein Karriereende spekuliert. Nun das Comeback.

Rose: "Es geht darum, ihn peu à peu zu integrieren."