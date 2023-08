Beim Spiel gegen Bremen: Freiburg-Fans erregen Aufsehen mit Spruch-Bannern!

Freiburg - In der Fußball-Bundesliga gibt es immer wieder beeindruckende Fan-Choreografien zu beobachten. Mit den riesigen Bannern feuern die Anhänger ihr Team an, provozieren den Gegner oder protestieren gegen Missstände. Und genau das haben jetzt die Fans des SC Freiburg am 2. Spieltag gegen Werder Bremen gemacht.