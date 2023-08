Frauen-WM 2023: Spionage-Gate vor Halbfinale!

Spanien ist als erstes Team bei der Frauen-Fußball-WM 2023 in Finale eingezogen. Die Mannschaft setzte sich mit 2:1 in der Verlängerung gegen Schweden durch.

Australien/Neuseeland - Als erstes Team der Frauen-Fußball-WM 2023 hat sich Spanien am Dienstag in einem irren Halbfinale gegen Schweden das Ticket fürs Finale gesichert.

Die Frauen-WM 2023 findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa In Auckland setzte sich die Mannschaft um Star-Spielerin Alexia Putellas mit 2:1 nach Verlängerung durch. Spanien steht zum ersten Mal überhaupt in einem WM-Finale. Die eingewechselte Salma Paralluelo (81. Minute) und Kapitänin Olga Carmona (89.) führten die Südeuropäerinnen mit ihren Toren zum 2:1 (0:0)-Sieg im Halbfinale über Schweden. Rebecka Blomqvist (88.) hatte vor 43.217 Zuschauerinnen und Zuschauern im Eden Park das zwischenzeitliche 1:1 erzielt. Spanien trifft nun im Finale am kommenden Sonntag in Sydney auf England oder Australien, die an diesem Mittwoch (12 Uhr, live in der ARD) im zweiten Halbfinale um die Endspiel-Teilnahme spielen. Für die Verliererinnen der Halbfinals wartet bereits am Samstag (10 Uhr) das Spiel um Platz 3. In unserem großen Liveticker zur Frauen-WM 2023 halten wir Euch über alle Spiele, Highlights und Hintergründe auf dem Laufenden.



16. August, 11.40 Uhr: Liebesdreieck zwischen den Spielerinnen

Nicht nur die australischen Zeitungen sorgen vor dem Halbfinale für Wirbel, auch das Liebesleben der Spielerinnen rückt in den Fokus. Mehr darüber lest Ihr im TAG24-Artikel: "Dieses Liebesdreieck trifft im WM-Halbfinale aufeinander!"

16. August, 11 Uhr: Spionage-Gate vor zweitem Halbfinale

Der Halbfinal-Einzug der australischen Frauen-Fußballnationalmannschaft elektrisiert eine gesamte Nation.

Die Matildas inspirieren sogar die Zeitungen in der Heimat dazu, ihre Namen vor dem heutigen Halbfinale zu ändern - mit Bezug auf das australische Nationalteam. So präsentierte sich der "Advertiser" heute als "AdvertisKerr" (in Anspielung auf Stürmerin Sam Kerr (29)), der "Daily Telegraph" als "Daily Tillygraph" (in Anspielung auf die Matildas). Doch der Daily Telegraph ging noch einen Schritt weiter - und spionierte beim englischen Training! Die Zeitung sandte einen Helikopter zum Trainingsgelände der Lionesses und machte Fotos und Videos der Vorbereitung auf das Halbfinale. Diese veröffentlichte es auf seiner Website und verkündete: "Wenn Englands Lionesses geglaubt haben, sie könnten unter dem Radar zum WM-Halbfinale fliegen, haben sie sich getäuscht." Ob der Daily Telegraph das Material vorab an die Matildas übergab, ist nicht bekannt, doch offenbar enthielten die Fotos und Videos keine entscheidenden Informationen über Englands Taktik.

Die australischen "Matildas" können auf die Unterstützung einer gesamten Nation zählen. © FRANCK FIFE / AFP

15. August, 12.20 Uhr: Bitter! Schweden scheidet zum vierten Mal im Halbfinale aus!

Für die unterlegenen Schwedinnen ist dieser Moment zum wiederholten Mal ein bitterer der eigenen Fußballgeschichte. Bereits zum vierten Mal ist im Halbfinale Endstation. Jedoch waren das typische Mittel (hohe Bälle) der Skandinavierinnen sehr vorhersehbar, sodass sich die Spanierinnen darauf einstellen konnten. Am Ende schlugen die Spanierinnen die schwedischen Standardexpertinnen mit ihren eigentlichen Waffen: Eine kurz ausgespielte Ecke führte zum Erfolg.

Typisches Bild der Schlussphase: Hohe Bälle und Standards sind spielentscheidend. © Andrew Cornaga/AP/dp

15. August, 11.57 Uhr: 2:1! Spanien zieht ins Finale ein!

Spanien macht das Ding - zum ersten Mal stehen die Südeuropäerinnen in einem WM-Finale! Vorausgegangen war eine irre Schlussphase, in der die Schwedinnen zunächst die 1:0-Führung der Spanierinnen in Minute 88 egalisierten, ehe Olga Carmona Garcia eine Minute zuschlag und Spanien mit dem 2:1 ins Finale schoss.

Freudenschrei: Salma Paralluelo (r.) brachte ihr Land in der 81. Minute in Führung. Am Ende steht es 2:1 für Spanien. © Andrew Cornaga/AP/dpa

15. August, 10.48 Uhr: Torlose erste Halbzeit bei Spanien gegen Schweden im ersten Halbfinale der WM

Nach 45 Minuten steht es torlos 0:0 zwischen Spanien und Schweden im ersten Halbfinale der Frauen-Fußball-WM.

Schwedens Amanda Ilestedt (l.) springt vor Spaniens Jennifer Hermoso in die Höhe © Alessandra Tarantino/AP

15. August, 10 Uhr: Das erste Halbfinale zwischen Schweden und Spanien läuft

Jetzt wird es ernst im Kampf um den Titel bei der Frauen-Fußball-WM. Im ersten Halbfinale stehen sich Schweden und Spanien gegenüber. Wer wird das Ticket für das Finale am Sonntag buchen!?

Die Schwedinnen vor dem Spiel in Auckland/Neuseeland. © Alessandra Tarantino/AP

12. August, 16.26 Uhr: Australiens Halbfinaleinzug begeistert eine ganze Nation

Die "Matildas" ziehen in der Heimat erstmals in ein WM-Halbfinale und lösen damit Jubelstürme aus. Mehr über die Begeisterung nach dem Sieg im Viertelfinale lest Ihr hier: "Australien im Freudentaumel: Trainer platzt vor Stolz, Premier plant Feiertag!"

12. August, 14.55 Uhr: Die Halbfinals stehen fest!

Mit Abschluss der Viertelfinals stehen nun erst einmal zwei spielfreie Tage an. Am Dienstag geht es dann mit dem ersten Halbfinale dieser WM weiter: Spanien trifft in Auckland auf Schweden. Für die Spanierinnen ist der erste Einzug in ein WM-Halbfinale schon ein Erfolg, doch das Team um die amtierende Weltfußballerin Alexia Putellas (29) will mehr. Schweden hingegen erreichte die Vorschlussrunde bereits zum fünften Mal, zum ganz großen Wurf reichte es für die Skandinavierinnen bisher aber nicht. Das soll sich nun ändern! Im zweiten Halbfinale am Mittwoch stehen sich dann Australien und England in Sydney gegenüber. Die "Lionesses" wollen dem Europameistertitel aus dem vergangenen Jahr direkt den Weltmeistertitel folgen lassen, doch die "Matildas" haben etwas dagegen. Angepeitscht vom Heimpublikum und beflügelt von dem Sieg im Elfmeter-Krimi gegen Frankreich will das Team den WM-Pokal am liebsten im eigenen Land behalten. Fest steht jedoch: Durch das Aus von Japan im Viertelfinale werden wir am Ende auf jeden Fall einen neuen Weltmeister sehen!

12. August, 14.36 Uhr: England komplettiert das Halbfinale

Mit einem 2:1-Sieg gegen Kolumbien sichert sich England den letzten freien Halbfinal-Platz. In der zweiten Hälfte machten die "Lionesses" es besser und gingen durch Alessia Russo (63.) diesmal selbst in Führung. Danach verteidigte das Team von Sarina Wiegman konzentriert und zeigte, dass sie in der Schlussphase noch mehr Körner hatte: Kolumbiens Angriffe wurden immer unkontrollierter, die Kräfte schwanden. So zieht England als viertes Team nach Spanien, Schweden und Australien in die Vorschlussrunde ein!

Alessia Russo (Nummer 23) schoss ihr Team ins Halbfinale. © IZHAR KHAN / AFP

12. August, 13.27 Uhr: Kolumbien und England gehen mit einem 1:1 in die Pause

Der Europameister aus England konnte gerade noch verhindern, im letzten Viertelfinale der WM mit einem Rückstand in die Halbzeit zu gehen. Die Kolumbianerinnen spielten gewohnt kampfbetont und gingen in der letzten Minute der regulären Spielzeit der ersten Hälfte mit einem wahrscheinlich als Flanke gedachten Torschuss in Führung. Das Tor von Santos war zwar glücklich, aber insgesamt war die Führung nicht unverdient. Die Südamerikanerinnen ließen hinten kaum etwas zu und spielten mit viel Körpereinsatz, aber nicht unfair. Die Engländerinnen fingen daraufhin an, wütend nach vorne zu spielen. Mit Erfolg, denn in der sechsten Minute der Nachspielzeit glich Hemp nach einer Fehlerkette der Kolumbianerinnen aus. Das wird eine spannende zweite Halbzeit.

Ein Sinnbild der ersten Halbzeit: England scheint mit dem Körpereinsatz der Kolumbianerinnen nicht zurechtzukommen. © DAVID GRAY / AFP

12. August, 12.32 Uhr: Das letzte Viertelfinale läuft

Bei England gegen Kolumbien rollt der Ball. Können die "Lionesses" ihrer Favoritenrolle gerecht werden und einen weiteren Schritt in Richtung WM-Pokal gehen oder erweisen sich die "Cafeteras" wieder mal als Stolperstein? Der Deutschland-Schreck um Riesentalent Linda Caicedo schaltete Jamaika im Achtelfinale aus, die Engländerinnen mussten gegen Nigeria sogar ins Elfmeterschießen.