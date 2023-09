Kommentar zur Euro League: Für Freiburg hätte es schlimmer kommen können

Da ist das Los: Der SC Freiburg startet die kommende Europa-League-Saison in Gruppe A. © Daniel Cole/AP/dpa

Im beschaulichen Freiburg im Breisgau haben sich Fans, Spieler und Funktionäre mittlerweile an einen Dreitages-Rhythmus gewöhnt. Das kommende Abenteuer in der Europa-League ist keine Eintagsfliege mehr, sondern eine Fortsetzung der letztjährigen Erfolgsstory, als man immerhin erst im Achtelfinale am italienischen Rekordmeister Juventus Turin scheiterte.

Am heutigen Freitag fand in Monaco die Auslosung zur Gruppenphase der diesjährigen Europa-League-Saison statt.

In Lostopf 3 wartete mindestens ein Kracher auf die Freiburger. Der sollte mit der Startruppe von West Ham United aus der englischen Premier League dann auch zugelost werden.

Doch Gruppe A, in der die Schützlinge von Christian Streich (58) an den Start gehen, entpuppt sich als eine absolut lösbare Aufgabe. Die weiteren Gegner: Der griechische Vertreter Olympiakos Piräus und die TSC Bačka Topola aus Serbien.

Bei Betrachtung der potenziellen Gegner, denen der SC Freiburg damit aus dem Weg gegangen ist, können alle Verantwortlichen mit der Auslosung mehr als zufrieden sein. Mit Olympiakos Piräus haben die Breisgauer bereits im Vorjahr ihre Erfahrungen gesammelt.