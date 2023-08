Nach Beinahe-Blamage im DFB-Pokal: Streich liest schlaffen SC-Profis die Leviten

Freiburg - Es war ein sehr hartes Stück Arbeit! Bundesligist SC Freiburg kann sich nur mit Ach und Krach mit 2:0 gegen Fünftligist SV Oberachern in der ersten Runde des DFB-Pokal durchsetzen. Der schwache Auftritt sorgt für Unmut bei SC-Trainer Christian Streich (58).

SC-Coach Christian Streich (58) hat mit seiner Mannschaft viel aufzuarbeiten. © Philipp von Ditfurth/dpa

Es ist eine uralte Fußballerfloskel: Im Pokal zählt nur das Weiterkommen. Dieses Unterfangen ist dem SC Freiburg gegen Oberligist Oberachern am gestrigen Sonntagnachmittag zweifellos gelungen.

Doch die große Frage ist das WIE! Ein Vierklassenunterschied war über weite Phasen des Spiels beileibe nicht auszumachen - sehr zum Unmut von Freiburgs Trainer-Ikone Christian Streich (58)!

"Bei allem Respekt für Oberachern, aber so wie in der ersten Hälfte dürfen wir nicht auftreten", stellte der erfahrene Bundesligatrainer, der seit mittlerweile über elf Jahren das SC-Zepter in seiner Hand schwingt, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel klar.

"Wir waren behäbig, hatten kein gutes Positionsspiel. Das war nicht gut. Wir hatten sogar Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind", weiß Streich schnell einige Ursachen des schwachen Auftritts seiner Truppe auszumachen.