Neue Runde kann kommen: SC Freiburg verpflichtet Nationalspieler

Auch eine Leihe in die Schweiz zum FC Sankt Gallen hat der Youngster als wertvolle Erfahrung bereits auf dem Buckel.

Adamu stand in der abgelaufenen Saison bei Ösi-Serienmeister Red Bull Salzburg unter Vertrag und genoss Teile seiner fußballerischen Ausbildung beim Grazer AK.

Er hat eine intensive Spielweise, einen guten Zug zum Tor und stellt sich in den Dienst der Mannschaft", schwärmt Vorstand Jochen Saier (45) über den quirligen Neuzugang.

Wie der Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg auf seiner vereinseigenen Homepage mitteilt, wechselt mit Junior Adamu (22) ein österreichischer Nationalspieler aus in den Breisgau.

Salzburgs Junior Adamu (22) hier im Zweikampf mit Bayerns Ryan Gravenberch (21). © Angelika Warmuth/dpa

Dass der SC wie kaum ein anderer Klub aus dem Oberhaus auf den Nachwuchs setzt, ist gewiss kein Geheimnis mehr.

"Wie bei all unseren jungen Spielern hat er noch richtig Entwicklungspotential. Das wollen wir über die gemeinsame Arbeit voll ausschöpfen. Mit seiner Haltung und unserer Arbeitsweise schauen wir optimistisch nach vorne. Wir freuen uns sehr", hat der Freiburger Sportvorstand klare Vorstellungen zum Neuzugang.

Und was sagt der eigentlich selbst dazu?

"Der SC Freiburg hat in Österreich einen sehr guten Ruf, das hat sich bei mir in den Gesprächen mit den Verantwortlichen und Menschen, die den Verein gut kennen, bestätigt. Ich möchte noch besser werden und mich in der deutschen Bundesliga durchsetzen. Dafür ist Freiburg der richtige Ort", ist Adamu voll des Lobes über seinen neuen Arbeitgeber.

Junior Adamu erhält beim Sport-Club die Rückennummer 20. Über Vertragsinhalte wurde wie üblich Stillschweigen vereinbart.