Offiziell! Er ist der Nachfolger von Christian Streich beim SC Freiburg

Julian Schuster (38, Foto) tritt im Sommer in die großen Fußstapfen von Christian Streich (58). © Patrick Seeger/dpa

Das gab der Klub am Freitag offiziell bekannt. "Julian Schuster übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt beim Sport-Club. Patrik Grolimund verstärkt das bestehende Team als weiterer Co-Trainer", hieß es auf der Homepage der Badener.

Seit 2008 gehört er dem Verein bereits an. Damals wechselte er als Spieler vom VfB Stuttgart II in den Breisgau und bestritt anschließend als Profi 242 Spiele in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal für den Klub.

Zehn Jahre später beendete der defensive Mittelfeldspieler seine Karriere und wechselte an die Seitenlinie.

Auf der damals neu geschaffenen Stelle des Verbindungstrainers kümmerte er sich um die Verzahnung von Fußballschule, U23- und Profibereich. "Das Traineramt beim Sport-Club ist für mich Herzensangelegenheit und Herausforderung zugleich. Ich bin mir der Aufgabe bewusst und gehe diese mit voller Überzeugung, aber auch mit Demut und Respekt an", erklärt Schuster.