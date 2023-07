SC Freiburg: Christian Streich strebt den Klassenerhalt an

Kult-Trainer Christian Streich (58) leitet bereits seit Januar 2012 die Geschicke beim Bundesligisten SC Freiburg. © Tom Weller/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

SC-Coach Christian Streich (58) ist kein Mann der großen Worte.

Dennoch muss auch er, wenn ein Kamerateam vor ihm steht, Rede und Antwort stehen. Pünktlich zum Beginn der Sommervorbereitung führte der "SWR" ein Interview mit Streich. Dabei wurden verschiedene sportliche Themen angerissen, unter anderem die Zielsetzung für die kommende Spielzeit.

Und wie es nicht anders zu erwarten war, lässt der in Weil am Rhein geborene Fußballlehrer keine unnötige Euphorie aufkommen.

Sein bescheidenes Ziel: Klassenerhalt!

"Wir gehen immer mit dem Ziel in die neue Saison, im Jahr darauf wieder in der Bundesliga zu spielen. Das steht über allem. Und dann versuchen wir, so gut wie möglich Fußball zu spielen. Das sind die beiden Ziele, die immer ganz oben stehen", kommentiert der für seine unnachahmliche Art bekannte 58-Jährige gewohnt nüchtern.

Der Ligaverbleib habe oberste Priorität. Dies sei nach Auffassung Streichs schon immer so gewesen und werde auch immer so sein.