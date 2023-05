Fußball-Trainer auf Mallorca festgenommen! Hat er eine Frau sexuell missbraucht?

Lukas Kwasniok (41), Trainer des SC Paderborn, wurde auf Mallorca festgenommen. © Friso Gentsch/dpa

Der 41-Jährige, der seit 2021 Chefcoach der Paderborner ist, flog nach dem Unentschieden gegen Bielefeld am Samstag, das auch die letzten theoretischen Chancen auf den Aufstieg zunichte machte, nach Mallorca.

Dort soll er laut Ultima Hora am Montagabend eine Frau sexuell missbraucht haben! Die Rezeption des Hotels, in dem sich die Frau aufhielt, verständigte die Polizei, die daraufhin ermittelte und Kwasniok in Gewahrsam nahm.

Dieser leistete keinen Widerstand bei der Festnahme, bestreitet die Vorwürfe jedoch: Er versicherte laut Ultima Hora, die Frau nie sexuell genötigt zu haben.

Offenbar fand am heutigen Mittwoch bereits eine Anhörung auf Mallorca statt, über die jedoch keine weiteren Informationen vorliegen.

Fest steht jedoch, dass das heutige Training des Zweitligisten ohne Trainer stattfand. Auch die Öffentlichkeit wurde ausgeschlossen, obwohl eigentlich ein öffentliches Training geplant war.

Der SC Paderborn bestätigte am Nachmittag zunächst, dass Kwasniok auf Mallorca in Gewahrsam sei, könne sich allerdings nicht weiter zu dem Sachverhalt äußern.