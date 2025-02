Katastrophen-Heimdebüt für neuen Klub: Manuel Riemann patzt und fliegt mit Rot vom Platz

Der Keeper hatte sich sein Heimdebüt ganz anders vorgestellt. © IMAGO / Zink

Der ehemalige Keeper von Dynamo Dresden, dem FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt zeigte im Anschluss aber eine starke Leistung, packte zahlreiche Paraden aus.

Beim zweiten Gegentor zum 0:2 durch Lossli war er machtlos. Die Hausherren kamen in Unterzahl durch den Treffer von Grimaldi nochmal auf 1:2 heran (63. Minute), doch am Ende reichte es nicht zum Sieg.

Bitter: Riemann wird dem Team mindestens beim Auswärtsspiel bei Aufsteiger SSV Ulm fehlen. Dabei sollte der 36-Jährige für neue Stabilität im Tor sorgen, nachdem Schubert, aber auch Pelle Boevink (wechselte zum FC Ingolstadt) Kwasniok in der Hinrunde nicht überzeugt hatten.

Nun muss der Coach Schubert wieder aufbauen, trotz der Niederlage zeigte er am Sonntag eine starke Leistung. An ihm lag es nicht, dass sein Team in Unterzahl das Spiel trotz guter Performance in der zweiten Hälfte nicht mehr drehen konnte.

Erstmeldung um 15.32 Uhr, aktualisiert um 16.21 Uhr.