Kwasniok-Nachfolger in Paderborn gefunden: Mit diesem Trainer hat keiner gerechnet!

Paderborn - Große Namen waren im Gespräch, am Ende macht einer das Rennen, mit dem wohl keiner gerechnet hat: Ralf Kettemann (38) wird wohl neuer Cheftrainer des SC Paderborn . Ob sein Vorgänger Lukas Kwasniok (43) sogar bei der Suche geholfen hat?

Kettemann gehört dem aktuellen Pro-Lizenz-Lehrgang des DFB an, erst im kommenden Januar wird dieser abgeschlossen sein. Bislang ist Kettemann Inhaber der DFB-Elite-Jugend-Lizenz.

Der gebürtige Schwabe besitzt eigentlich noch bis 2026 einen Vertrag in Karlsruhe, wo er seit 2021 die U19 betreut. Zuvor war er bei der TSG Hoffenheim II als Co-Trainer tätig und hatte seine Coaching-Karriere als Spielertrainer beim TSV Ilshofen im Juli 2014 gestartet.

Kettemann soll nun in Paderborn die Geschicke leiten. Zuerst hatte das Westfalen-Blatt berichtet, am Dienstag bestätigte auch Sky die Information, dass die Entscheidung auf den 38-Jährigen gefallen ist.

Kettemann tritt wohl die Nachfolge von Lukas Kwasniok (43, M.) an, der eine Auszeit nehmen will. © Uli Deck/dpa

Der SC Paderborn soll den jungen, talentierten Trainer offenbar schon länger auf dem Zettel haben.

Für die Öffentlichkeit kommt seine Verpflichtung eher überraschend. Er übernimmt von Kwasniok, der sich nach vier Jahren aus Ostwestfalen verabschiedet, und am Ende nur knapp am Aufstieg in die Bundesliga gescheitert ist.

Bis zum letzten Spieltag hatte der SC noch gute Chancen, doch ausgerechnet beim Karlsruher SC, der alten Heimat von Kwasniok und nun auch Kettemann, unterlag das Team am letzten Spieltag mit 0:3.

Köln sicherte sich damit den direkten Aufstieg, Elversberg die Relegation. Nach dem Spiel hatte Kwasniok angekündigt, eine Auszeit vom Trainerjob nehmen zu wollen.

Zuvor war er bei der TSG Hoffenheim, dem FC Schalke 04 und auch Hannover 96 als neuer Coach gehandelt worden.