14 Abgänge! Am Sonntag wird es bei Dynamo wehmütig

Dresden - Sollte Dynamo Dresden am Sonntag den Klassenerhalt schaffen, wird es ein langer Nachmittag - logisch. Denn das müsste gefeiert werden. Aber es würde auch wehmütig werden. Denn es wird auch ein Abschied von verdienten Profis werden. Bei sieben laufen die Verträge aus und dann kommen noch die sieben Leihspieler dazu.

Hiergeblieben? Wohl keine Chance bei Kofi Amoako (r.). Den 21-Jährigen zieht es offenbar in die Bundesliga zum HSV. © Lutz Hentschel

Ob dann auch schon der Abgang von Kofi Amoako (21) zum Hamburger SV fest ist, wird sich zeigen.

Der 21-Jährige soll nämlich trotz anderer Anfragen aus dem In- und Ausland unbedingt nach Hamburg wechseln wollen und sich auch bereits mit den Verantwortlichen weitgehend einig sein. Er betrachte den Bundesliga-Klub als passenden nächsten Karriereschritt, hatte die Hamburger Morgenpost vermeldet.

Für die SGD springt bei einem Abgang des Mittelfeld-Abräumers allerdings nicht so viel heraus wie erhofft.

Die Ausstiegsklausel des U20-Nationalspielers liegt nach TAG24-Informationen bei knapp unter einer Million Euro, also deutlich unter dem Marktwert Amoakos und nicht genug, um davon die Wunsch-Transfers mehrerer Leihspieler zu stemmen.