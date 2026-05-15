14 Abgänge! Am Sonntag wird es bei Dynamo wehmütig
Dresden - Sollte Dynamo Dresden am Sonntag den Klassenerhalt schaffen, wird es ein langer Nachmittag - logisch. Denn das müsste gefeiert werden. Aber es würde auch wehmütig werden. Denn es wird auch ein Abschied von verdienten Profis werden. Bei sieben laufen die Verträge aus und dann kommen noch die sieben Leihspieler dazu.
Ob dann auch schon der Abgang von Kofi Amoako (21) zum Hamburger SV fest ist, wird sich zeigen.
Der 21-Jährige soll nämlich trotz anderer Anfragen aus dem In- und Ausland unbedingt nach Hamburg wechseln wollen und sich auch bereits mit den Verantwortlichen weitgehend einig sein. Er betrachte den Bundesliga-Klub als passenden nächsten Karriereschritt, hatte die Hamburger Morgenpost vermeldet.
Für die SGD springt bei einem Abgang des Mittelfeld-Abräumers allerdings nicht so viel heraus wie erhofft.
Die Ausstiegsklausel des U20-Nationalspielers liegt nach TAG24-Informationen bei knapp unter einer Million Euro, also deutlich unter dem Marktwert Amoakos und nicht genug, um davon die Wunsch-Transfers mehrerer Leihspieler zu stemmen.
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Dynamo Dresden: Wohl kein Daferner 2.0 zum Saisonfinale
Im Vorjahr gab es eine kuriose Situation am letzten Spieltag. Da wurde Christoph Daferner (28) erst als Leihspieler verabschiedet und fünf Minuten später begrüßt. Er wurde fest verpflichtet. Damit ist in diesem Jahr nicht zu rechnen. Zumindest nicht an diesem Tag.
Mit Konrad Faber (28), Julian Pauli (20), Thomas Keller (26), Robert Wagner (22), Ben Bobzien (23), Jonas Sterner (24) und Jason Ceka (26) gehen sieben Kicker zurück zu ihren Stammvereinen. Bei Wagner, Keller und Bobzien ist nach TAG24-Infos das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Dann wird Stefan Kutschke (37) feierlich in den fußballerischen Ruhestand verabschiedet. Er bleibt bekanntlich im Verein.
Die Verträge laufen ebenfalls bei Jakob Lemmer (26), Jan-Hendrik Marx (31), Daniel Mesenhöler (30), Nils Fröling (26), Sascha Risch (26) und Claudio Kammerknecht (26) aus.
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel (2), IMAGO/HBM-Media