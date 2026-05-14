Sieg, Remis, Niederlage! So bleibt Dynamo drin

Dresden - Nur gut, dass Dynamo Dresden eine so gute Tordifferenz hat. Die könnte am späten Sonntagnachmittag in der Tat noch eine Rolle spielen, und zwar eine entscheidende. Der letzte Spieltag ist zum Nägelkauen, auch weil in dieser 2. Bundesliga nichts vorhersehbar ist. Das sind die Konstellationen, wie sich Dynamo rettet und wie es in die Relegation muss. Eine Flasche Doppelherz steht parat.

So wollen wir die Dynamos am Sonntag nach dem Abpfiff sehen. Ein 1:0 wie gegen Kaiserslautern würde reichen. © Lutz Hentschel

Dynamo bleibt drin ...

... bei einem eigenen Sieg. Dann muss keiner auf die Konkurrenz schauen. Mit einem Dreier würde Dresden aufgrund der besseren Tordifferenz sogar an Gegner Kiel vorbeiziehen. Das wiederum wäre fürs TV-Geld in der kommenden Saison gut. Dynamo würde die Spielzeit zumindest als Zwölfter abschließen. Um für die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal im Profitopf zu liegen, würde Platz 14 reichen.

... bei einem Remis, wenn zumindest einer aus dem Trio hinter Dresden nicht gewinnt. Braunschweig (14./37) spielt auf Schalke, Düsseldorf (15./37 Punkte) in Fürth und Bielefeld (16./36) gegen die Hertha. Bielefeld könnte sogar mit drei Toren Differenz gegen Berlin gewinnen. Ein Remis würde auch reichen, wenn Magdeburg (12./39) daheim gegen Kaiserslautern verlieren sollte und alle anderen Partien gegen die SGD laufen sollten.

... bei einer Niederlage, dann bleibt das Szenario gleich. Einer aus dem Verfolgertrio darf nicht gewinnen. Würde Dynamo verlieren, Bielefeld siegen und Düsseldorf und Braunschweig Unentschieden spielen, dann wäre die Arminia vorbei, Dresden, die Fortuna und die Eintracht hätten je 38 Punkte. Die bessere Tordifferenz würde für die SGD sprechen.