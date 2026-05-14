Umbau der Abteilung geht weiter: Niklas Kreuzer wird Scout bei Dynamo!

Dresden - Der Umbau der Scouting-Abteilung von Dynamo Dresden geht weiter! Und die SGD setzt auf die Expertise eines langjährigen Spielers: Niklas Kreuzer (33) wird zukünftig als Scout für Schwarz-Gelb arbeiten.

Niklas Kreuzer (33, r.) wird in Zukunft enger mit Dynamo Dresdens Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39) zusammenarbeiten: Er verstärkt die Scouting-Abteilung der SGD. © SG Dynamo Dresden

Wenige Wochen nach der Ernennung von Stephan Engels (35) zum Kaderplaner und der gleichzeitigen Absetzung von Paul Wagner (27), für den es laut Sky aktuell zahlreiche Angebote aus In- und Ausland gibt, stellt sich Dynamo damit im Scouting-Bereich breiter auf.

"Niklas hatte sich bereits seit seiner Rückkehr zu Dynamo mit viel Interesse und Engagement im Scouting-Bereich eingebracht und konnte so erste Schritte im Team gehen", erklärte Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39).

"Er kennt den Verein bereits seit vielen Jahren, identifiziert sich voll mit der SGD und kann mit seinem Fußballfachwissen dazu beitragen, unsere Suche nach Talenten und Verstärkungen weiter zu professionalisieren. Dazu passt er charakterlich perfekt in unser Team hinter dem Team und kann für uns eine große Bereicherung sein", schwärmte der 39-Jährige von seinem neuen Mitarbeiter.

Nach insgesamt 171 Partien im Dynamo-Trikot zwischen 2014 und 2021 war Kreuzer, der in der Zwischenzeit eine Krebserkrankung überstanden hatte, im Dezember 2025 nach Dresden zurückgekehrt. Dort sollte der 33-Jährige die U21 verstärken und seine Erfahrung an die jungen Spieler weitergeben.