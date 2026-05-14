Umbau der Abteilung geht weiter: Niklas Kreuzer wird Scout bei Dynamo!
Dresden - Der Umbau der Scouting-Abteilung von Dynamo Dresden geht weiter! Und die SGD setzt auf die Expertise eines langjährigen Spielers: Niklas Kreuzer (33) wird zukünftig als Scout für Schwarz-Gelb arbeiten.
Wenige Wochen nach der Ernennung von Stephan Engels (35) zum Kaderplaner und der gleichzeitigen Absetzung von Paul Wagner (27), für den es laut Sky aktuell zahlreiche Angebote aus In- und Ausland gibt, stellt sich Dynamo damit im Scouting-Bereich breiter auf.
"Niklas hatte sich bereits seit seiner Rückkehr zu Dynamo mit viel Interesse und Engagement im Scouting-Bereich eingebracht und konnte so erste Schritte im Team gehen", erklärte Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39).
"Er kennt den Verein bereits seit vielen Jahren, identifiziert sich voll mit der SGD und kann mit seinem Fußballfachwissen dazu beitragen, unsere Suche nach Talenten und Verstärkungen weiter zu professionalisieren. Dazu passt er charakterlich perfekt in unser Team hinter dem Team und kann für uns eine große Bereicherung sein", schwärmte der 39-Jährige von seinem neuen Mitarbeiter.
Nach insgesamt 171 Partien im Dynamo-Trikot zwischen 2014 und 2021 war Kreuzer, der in der Zwischenzeit eine Krebserkrankung überstanden hatte, im Dezember 2025 nach Dresden zurückgekehrt. Dort sollte der 33-Jährige die U21 verstärken und seine Erfahrung an die jungen Spieler weitergeben.
Niklas Kreuzer spielt weiter für Dynamo Dresdens zweite Mannschaft
Das gelang: In den zehn Spielen seit seiner Verpflichtung stand der Innenverteidiger fast immer über die volle Dauer auf dem Platz und trug so zu einer beeindruckenden Serie von neun Siegen und einem Unentschieden bei, die die U21 mit aktuell fünf Punkten Vorsprung an die Tabellenspitze katapultierte. Der Aufstieg in die Oberliga ist zum Greifen nah.
"Vom ersten Tag an wurde ich von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hervorragend aufgenommen und mir so die Rückkehr sportlich und menschlich einfach gemacht. In gemeinsamen Gesprächen und ersten Einblicken in die Abteilung kristallisierte sich schnell heraus, dass sich beide Seiten eine zukünftige Zusammenarbeit vorstellen können", sagte Kreuzer selbst zu seiner neuen Aufgabe als Talentsucher, auf die er "voller Vorfreude" blickt.
Trotz seiner neuen Tätigkeit im Verein soll Kreuzer der zweiten Mannschaft als Spieler erhalten bleiben.
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Titelfoto: Bildmontage: SG Dynamo Dresden, PICTURE POINT / Roger Petzsche