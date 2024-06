16 Abgänge, vier Neue: Dynamo laufen (noch) die Spieler weg

Die SGD will und muss in den nächsten Jahren kleinere Brötchen backen, entsprechend werden auch die finanziellen Angebote an Verlängerungskandidaten ausgefallen sein.

"U19"-Kapitän Emil Zeil (18, M.) geht lieber in die Regionalliga. Dort sieht er größere Einsatzchancen. © Lutz Hentschel

Dieser Stichtag ist laut DFB-Statuten entscheidend für eine Entschädigung, was man bei Schwarz-Gelb in den Wirren der Sportgeschäftsführer-Suche wohl übersehen hat.

"Natürlich ist es aktuell ein großes Puzzleteil, das wir versuchen zusammenzufügen", so Brendel. Er erklärt aber auch:

"Wir haben auf jeder Position eine gewisse Qualität im Kader. Natürlich versuchen wir weiterhin, den Kader zu verstärken. Da müssen wir einfach die richtigen Entscheidungen treffen, das Sportliche und das Wirtschaftliche muss passen. Außerdem müssen wir ein gutes Gefühl haben bei einer Verpflichtung."



Der Großteil der angesprochenen "Achse" ist sicherlich bereits unter Vertrag. Trotzdem haben der neue Sportchef und seine Kollegen in den nächsten Wochen eine Mammutaufgabe zu bestreiten. 16 Abgängen stehen aktuell nur vier Neuzugänge gegenüber.

In den nächsten zwei Wochen sollte also bis zum Start der Sportmedizinischen Leistungstests am 21. Juni auf der Haben-Seite so einiges passieren. Schließlich kündigte Brendel an: "Die ersten Gespräche werden auch intensiviert, dass wir bis zum Training die ersten Neuen auch präsentieren können."