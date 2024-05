Kommt jetzt bei Dynamo die Zeit für die jungen Wilden?

Dresden - Der Auftrag für die neue Saison ist klar! Mit Neu-Coach Thomas Stamm (41) soll bei Dynamo Dresden noch mehr auf Talente aus der eigenen Akademie gesetzt werden. Dass das der Schweizer kann, hat er in seinen drei Jahren als Coach der Zweitvertretung des SC Freiburg bewiesen.

Der 19-jährige Menzel sorgte mit seiner Flanke auf Panagiotis Vlachodimos (32) in der Verlängerung gegen Aue für den Dosenöffner.

Oehmichen blühte bei seinen drei Startelf-Einsätzen zuletzt regelrecht auf. Der 20-Jährige blieb von Ex-Coach Markus Anfang größtenteils unbeachtet. Dabei zeigte spätestens seine brillante Vorlage zum 2:0 gegen Duisburg , was der offensive Mittelfeldspieler drauf hat.

Jonas Oehmichen (20) und Tony Menzel (19) haben bewiesen, dass sie in der nächsten Saison definitiv zum Stamm-Personal gehören sollten. Vor allem ihre Unbekümmertheit bringt frischen Wind in das Dynamo-Spiel.

Da haben die vergangenen Spiele - vor allem in Unterhaching , gegen Duisburg und das Sachsenpokalfinale gegen Erzgebirge Aue - gezeigt, dass man sich um die Zukunft eigentlich keine Sorgen machen muss.

Allerdings hatte Stamm dort auch ein ruhiges Umfeld und die passenden Talente. Und in Dresden?

Was zeigt: Es kann sich durchaus lohnen, auf die eigenen Talente zu setzen.

Tony Menzel (19, v.) ist ein Wühler, der aber auch butterweiche Flanken schlagen kann. © Picture Point/Gabor Krieg

Stürmer-Talent Dmytro Bohdanov (17) machte jüngst bei der "U17"-EM mit zwei Toren in drei Spielen auf sich aufmerksam.



Kutschke: "Ich mag das, wenn sie eine klare Vision haben. Sie wollen für die Profimannschaft von Dynamo Dresden spielen, du merkst ein Brennen für den Verein. Ich habe schon andere junge Spieler kennengelernt", gib der Stürmer zu.

"Aber die hier sind bodenständig, sie wissen, worauf es ankommt, und es sind alles Jungs von hier. Du brauchst Bezug zum Verein und Spieler, die sich mit der Sache identifizieren."

Der 35-Jährige will den Umbruch mindestens mal in der nächsten Saison begleiten. "Mich stimmt das positiv, dass die jungen Spieler auf sich aufmerksam gemacht haben. Das wird der Weg für Dynamo Dresden sein. Die Talente fördern und rausbringen", so Kutschke.

Er macht aber auch noch einmal klar: "Wir haben gute Spieler, aber die muss man langsam aufbauen. Die darf man nicht verbrennen. Das ist dann auch die Aufgabe der Mannschaft, dass du die auf dem Boden behältst."