3. Anlauf! Deshalb fühlt sich Batista Meier jetzt wohl bei Dynamo

Dresden - An Oliver Batista Meier (23) ist am besten zu sehen, wie konfus es teilweise in den vergangenen zweieinhalb Jahren bei Dynamo zuging.

Vier Trainer, vier Ansätze, kaum beachtet, hin- und hergeschoben, Leihstationen in Verl sowie Zürich. Im dritten Versuch endlich angekommen. So könnte man kurz die Zeit von "OBM" in Dresden skizzieren.

Unter Thomas Stamm kann OBM zeigen, was in ihm steckt. © Lutz Hentschel

Das war nicht immer so. Es hat lange Zeit gar nicht funktioniert bei Dynamo. "Es gab viele Gründe. Im ersten Jahr sind wir abgestiegen, das war ganz bitter. Ich hatte dann nicht das beste Verhältnis zum Trainer, das ist klar. Ich habe nicht so viel gespielt, dann wollte ich weg, wollte spielen", erinnert er sich an seine bittere Zeit unter Markus Anfang.

Am verrücktesten war der letzte Winter. Zurückgeholt aus Verl, ging es nach Zürich weiter. Er wollte sich in Dresden durchbeißen, erkannte aber, dass er gar nicht gewollt ist. "Ich hätte gern hier gespielt, aber das Gefühl hatte ich nicht, dass es so wird. Ich wollte einfach nur spielen, auch wenn es in Zürich nicht so gut geklappt hat."

Im Juni unternahm er einen neuen Anlauf, den dritten. "Vom ersten Tag an war klar, dass ich Stammspieler werden will, dass ich der Mannschaft helfen will. Es war klar, mit dem neuen Trainer will ich es schaffen, ich gebe alles", so Batista Meier.

Das Spielsystem von Stamm passt zudem. "Das ist sehr gut. Der Trainer gibt mit sehr viel Freiheiten, das finde ich richtig gut, das brauche ich auch. Das macht extrem Spaß, auch als ich gegen Düsseldorf reingekommen bin. Es gibt paar Positionen in dem System, die ich spielen kann."