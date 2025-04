Knapp 7000 Dynamo-Fans in Hannover: SGD-Coach Stamm will Anhänger mit Punkten belohnen

Die Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover wird am heutigen Freitagabend fest in der Hand der Dynamo-Fans sein.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Es ist immer eine Sache der Betrachtung: Hannovers Zweitliga-Team spielt am heutigen Freitagabend auswärts beim KSC. Es wird sich also kein Profi in den Kader der "U23" verirren. Könnte ein Vorteil sein. Die Bubis der 96er spielen sonst im kleinen Eilenrieder Stadion, diesmal in der Heinz-von-Heiden-Arena. Die kennen nicht alle aus dem Effeff - könnte der nächste Vorteil sein. Muss es aber nicht.

Die Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover wird am heutigen Freitagabend fest in der Hand der Dynamo-Fans sein. Von den 10.000, die erwartet werden, kommen knapp 7000 aus Dresden. © IMAGO/RHR-Foto "Wenn beide Teams zeitgleich spielen, hast du relativ früh Gewissheit, wen du für die Zweite zur Verfügung hast", sagt Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42). Er war selbst jahrelang Trainer einer "U23", der von Freiburg. "An unterschiedlichen Spieltagen der Teams war es ab und an mal so, dass ich früh um 8 Uhr noch nicht wusste, wen ich 14 Uhr zur Verfügung habe. Das macht es dann schwerer. Aber so ist es schnell klar", sagt er. Der Trainer, im Fall von Hannover Daniel Stendel (50), kann wird schon seit Mitte der Woche wissen, wen er aufstellen kann. Sicherlich kein Nachteil. Dann das Stadion, in die Arena passen 50.000 Fans rein. 10.000 werden erwartet, rund 7000 davon aus Dresden. Dynamo Dresden Schwarz-gelbe Fan-Invasion: Dynamo hat ein "Heimspiel" in Hannover! "Die Vorfreude ist groß – und das ist wichtig. Dass so viele Fans mitreisen, ist alles andere als selbstverständlich und gibt uns enorm viel Energie. Aber es bleibt ein Heimspiel für Hannover und für uns eine Auswärtspartie. Auch die Hannoveraner werden sich darauf freuen, vor einer großen Kulisse zu spielen", so Stamm.

Drittliga-Duell bei Hannover 96 II: Dynamos Cheftrainer Stamm erwartet "ein schweres Spiel"

Dynamo-Coach Thomas Stamm (42) freut sich, dass so viele Dynamo-Anhänger am heutigen Freitagabend dabei sein werden. © Lutz Hentschel "Wir wollen unsere Fans, die mit so viel Aufwand nach Hannover kommen, mit Punkten belohnen", so der 42-Jährige. Dass es am heutigen Freitagabend kein Zuckerschlecken wird, das wissen auch die Fans. Hannover hat zuletzt mit einem 2:2 in Bielefeld und einem 2:2 gegen Saarbrücken gezeigt, dass unterschätzen ein falscher Ansatz wäre. "Das war in den letzten Spielen eine Menge Qualität. Hannover hat in der Rückrunde, insbesondere gegen die Top-Teams, starke Leistungen gezeigt. Ich muss die Jungs nicht extra warnen. Wir haben in dieser Saison bereits viele Erfahrungen gesammelt", sagt er. Dynamo Dresden Rückenprobleme! So steht es bei Dynamo um das Comeback von Lehmann Gerade gegen zweite Teams gab in der Rückrunde nur einen Punkt - 1:2 gegen Stuttgart und 0:0 gegen Dortmund. Auch das dürfte noch einmal Warnung sein. "Wir erwarten ein schweres Spiel", sagt der 42-Jährige - egal, mit welchen Personal Hannover letztendlich am heutigen Freitagabend antritt.