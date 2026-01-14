Abstiegskampf mit Dynamo? Vermeij hat schlechte Erfahrungen

Dresden - Wird Vincent Vermeij (31) zum entscheidenden Faktor im Abstiegskampf? Dynamo Dresdens Stürmer ist das nach eigener Aussage eigentlich schon mal gewesen - der Ausgang dürfte aber niemandem gefallen!

Vincent Vermeij (31) hat sich bei Dynamo Dresden in die Startelf gespielt und will die SGD aus der Gefahrenzone schießen. © Lutz Hentschel

In der Saison 2015/16 spielte der Niederländer in seinem Heimatland mit BV De Graafschap in der 1. Liga gegen den Abstieg, kam aber erst zur Rückrunde wirklich zum Zug.

"Da habe ich nicht so viel gespielt in der Hinrunde, leider. In der Rückrunde habe ich dann alles gespielt. Du musst es nicht glauben, aber wir haben viel besser gespielt", erinnert sich Vermeij mit einem Augenzwinkern.

"Sonst hätte ich es nicht erwähnt. Aber es war wirklich so. Leider hat es trotzdem nicht gereicht. Aber wir haben sehr gut gespielt. Damals hatten wir auch ein ganz anderes Gefühl in der Rückrunde gehabt, wie wir gespielt haben, ein ganz anderes Vertrauen."

Diese Erfahrung ist es, die dem 1,95-Meter-Hünen Hoffnung macht. Damals reichte es für den Stürmer in den ersten 17 Partien häufig nur zu Kurzeinsätzen und zwei Toren. Erst zum Ende der Hinrunde hieß es Startelf, in der Rückrunde war er gesetzt (sieben Tore).