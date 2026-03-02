 1.418

Mit DFB-Unterstützung: Das hat Dynamo mit seinen Frauen vor

Die DFB-Frauen sind zu Gast in Dresden. Sie leben den Traum vom EM-Titel, die Frauen von Dynamo Dresden sind mit weniger zufrieden.

Von Jens Maßlich

Dresden - Länderspielzeit in Elbflorenz, da bietet sich doch so ein Rundgang beim Sponsor bestens an. Dienstagabend (17.45 Uhr) spielen die DFB-Frauen im Rudolf-Harbig-Stadion gegen Slowenien, am Montagnachmittag war in unmittelbarer Nähe in der Gläsernen Manufaktur Heike Ullrich (56), DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, auf Produktionsschau. Mit dabei auch Spielerinnen von Dynamo Dresden sowie Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39).

Jo Anne Klinger (24, v.l.), Jennifer Uhlmann (25), Aline Bartlick (23), Annemarie Hörr (30) von Dynamos Frauenteam nutzten die Zeit, um ein wenig zu zocken.
Jo Anne Klinger (24, v.l.), Jennifer Uhlmann (25), Aline Bartlick (23), Annemarie Hörr (30) von Dynamos Frauenteam nutzten die Zeit, um ein wenig zu zocken.  © Eric Münch

"Dresden ist Fußball-begeistert, aber auch Frauenfußball-begeistert. Hier hat der Brückenschlag stattgefunden, mit der WM 2011 hat man auch international eine super Visitenkarte hinterlassen", erklärt Ullrich.

Die 56-Jährige ergänzt: "Ich finde es toll, wenn Vereine wie Dynamo von sich aus Mädchen- und Frauenfußball anbieten. Hier geht es vielleicht ein bisschen langsamer, als sich das manche wünschen. Aber lieber einen Schritt richtig gehen, als direkt die Deutsche Meisterschaft zu wollen."

Deswegen hat sich auch Dynamos Sportboss intensiv in das Thema eingearbeitet: "Ich nehme das 100 Prozent genauso ernst, wie die Männer!", macht Gonther klar.

Mit Vertrauen und Ruhe: Tor-Knoten bei Dynamos Stürmer Vermeij geplatzt
Dynamo Dresden Mit Vertrauen und Ruhe: Tor-Knoten bei Dynamos Stürmer Vermeij geplatzt

Nicht nur, weil auch seine Tochter selbst Fußball spielt. "Nächstes Jahr kann es auch ein schönes Derby geben", so Gonther. Bisher ist Dynamos Frauenteam in der Landesklasse Ost ungeschlagener Tabellenführer.

Dynamos Sportgeschäftsführer Sören Gonther verschafft sich ganz genau ein Bild

Heike Ullrich (56, l.), DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball freut sich über die Entwicklungen in Dresden.
Heike Ullrich (56, l.), DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball freut sich über die Entwicklungen in Dresden.  © Eric Münch
Deine täglichen Dynamo Dresden News

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Exklusive News rund um die SGD
  • Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Dynamos Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39, l.) macht sich ganz genau ein Bild.
Dynamos Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39, l.) macht sich ganz genau ein Bild.  © Eric Münch

"Die Saison macht extrem Spaß. Es ist schon mit der Mannschaft und so einen Verein im Rücken zu haben. Siege sind natürlich schön, auch gerne hoch", gesteht Kapitänin Jo Anne Klinger (24). "Man sollte aber nie davon ausgehen, dass es nahtlos läuft. Es ist erst Halbzeit, da kann noch viel passieren."

Logisch aber, dass der Aufstieg in dieser Saison das klare Ziel ist. Der Weg stimmt! Gegen den Tabellensechsten Spitzkunnersdorf gab's zuletzt einen klaren 8:0-Erfolg.

"Am Ende spielt man immer Fußball, um erfolgreich zu sein. Wenn man sieht, was beispielsweise Carl-Zeiss Jena mit den Frauen in der Bundesliga geschafft hat, dann ist das spannend. Aber jetzt machen wir eins nach dem anderen. Vom Verein gibt es die bestmögliche Unterstützung, dass sie erfolgreich sind", macht Gonther klar.

Er arbeitet sich gerade intensiv mit den Verantwortlichen in das Thema ein. Im Winter hatte der Männerkader selbstredend noch Vorrang. "Natürlich lasse ich mich da updaten. Noch funktioniert es mit relativ wenig Personal. Aber je höher man kommt, umso mehr muss man da auch aufstocken", so der Sportgeschäftsführer.

Stellt Dynamo Dresden irgendwann eine Nationalspielerin?

Sören Gonther (39, v.l.), Standortleiter Martin Goede (59) und Heike Ullrich (56) im angeregten Austausch.
Sören Gonther (39, v.l.), Standortleiter Martin Goede (59) und Heike Ullrich (56) im angeregten Austausch.  © Eric Münch

Der 39-Jährige meint: "Ich bin da eng dran und dann schauen wir, was zu gegebener Zeit die nächsten Schritte sind."

Und wer weiß, vielleicht spielt ja dann auch mal eine Schwarz-Gelbe im DFB-Trikot. Dresdens Kapitänin hat zumindest schon in ihrer Jenaer Zeit mit und gegen die ein oder andere gespielt.

"Stina Johannes war mal meine Torhüterin. Gegen Giulia Gwinn oder Lena Oberdorf ging es bei Länderauswahl-Turnieren. Es ist schön zu sehen, wo sie gelandet sind. Jetzt dürfen wir sie als Ballmädchen unterstützen. Dafür sind wir dankbar", erklärt die 24-Jährige.

Dynamo erstmals seit 89 Tagen nicht auf Abstiegsplatz! Da schwärmt sogar der Gegner
Dynamo Dresden Dynamo erstmals seit 89 Tagen nicht auf Abstiegsplatz! Da schwärmt sogar der Gegner

Und damit es mit dem Mädchen- und Frauenfußball in Dresden sowie im gesamten Land vorangeht, unterstützt der DFB nach eigener Aussage so gut er kann.

Ullrich: "Wir machen mit den Landesverbänden - wie hier in der Produktionshalle - maßgeschneiderte Programme. Das unterscheidet sich von Land zu Land, sodass wir mit einer Art großem Werkzeugkasten aushelfen und unterstützen."

Titelfoto: Eric Münch

Mehr zum Thema Dynamo Dresden: