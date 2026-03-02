Zwei Vorlagen und viel Spaß: Dynamo-Leihe Ben Bobzien kommt ins Rollen

Dresden - Aus dem Stottermotor wird so langsam ein richtig rundlaufender Antrieb. Vier Partien hatte Ben Bobzien (22) vor der Darmstadt-Partie für Dynamo Dresden bestritten, die letzten zwei von Beginn an. Aber erst Startelfeinsatz Nummer drei gegen den SVD zeigte, dass die Winterleihe ordentlich Benzin im Tank hat.

Gegen die Lilien verteilte Ben Bobzien (22, r.) zwei Assists, einen an Stürmer Vincent Vermeij (31). © Lutz Hentschel

"Vielleicht", sagte der 22-Jährige recht schüchtern, aber mit einem breiten Grinsen im Gesicht über sein bestes Spiel für Schwarz-Gelb.

"Also ich kann sagen, das war das Spiel, das am meisten Spaß gemacht hat. Vor allem danach die Runde zu gehen. Ich war das ja nicht so gewohnt, deswegen freut es mich umso mehr, direkt nach dem Spiel so ein positives Feedback zu bekommen."

Bekam er sicherlich auch von seinen Teamkameraden nach den zwei Torvorlagen für Vincent Vermeij (31) und Christoph Daferner (28). Wobei Nummer zwei nicht gerade gewollt war. Den Treffer wollte er eigentlich selber machen.

"Aber war nicht gut abgeschlossen", gestand Bobzien. "Heute habe ich mich nicht belohnt, aber ich konnte dem Team etwas beitragen, was weitergeholfen hat. Ich hoffe, beim nächsten Mal kann ich mich auch belohnen."