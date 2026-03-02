Zwei Vorlagen und viel Spaß: Dynamo-Leihe Ben Bobzien kommt ins Rollen
Dresden - Aus dem Stottermotor wird so langsam ein richtig rundlaufender Antrieb. Vier Partien hatte Ben Bobzien (22) vor der Darmstadt-Partie für Dynamo Dresden bestritten, die letzten zwei von Beginn an. Aber erst Startelfeinsatz Nummer drei gegen den SVD zeigte, dass die Winterleihe ordentlich Benzin im Tank hat.
"Vielleicht", sagte der 22-Jährige recht schüchtern, aber mit einem breiten Grinsen im Gesicht über sein bestes Spiel für Schwarz-Gelb.
"Also ich kann sagen, das war das Spiel, das am meisten Spaß gemacht hat. Vor allem danach die Runde zu gehen. Ich war das ja nicht so gewohnt, deswegen freut es mich umso mehr, direkt nach dem Spiel so ein positives Feedback zu bekommen."
Bekam er sicherlich auch von seinen Teamkameraden nach den zwei Torvorlagen für Vincent Vermeij (31) und Christoph Daferner (28). Wobei Nummer zwei nicht gerade gewollt war. Den Treffer wollte er eigentlich selber machen.
"Aber war nicht gut abgeschlossen", gestand Bobzien. "Heute habe ich mich nicht belohnt, aber ich konnte dem Team etwas beitragen, was weitergeholfen hat. Ich hoffe, beim nächsten Mal kann ich mich auch belohnen."
Ben Bobzien lobt "sehr, sehr gute Stimmung" bei Dynamo Dresden
Ein Tor in Karlsruhe wäre sicherlich der nächste Schritt auf der Leistungskurve, die steil nach oben zeigt. "Er strahlt trotzdem Torgefahr aus. Im letzten Drittel aber ist er auch einer von denen, der - gerade wenn es um die Sauberkeit und um die Klarheit geht - auch Luft nach oben hat. Die Qualität dafür hat er", sagte Dynamo-Coach Thomas Stamm (43) über die Leihe von Mainz 05.
Angekommen ist er auf alle Fälle. Die Integration ging schnell - wie bei allen Neuzugängen, die erst seit knapp zwei Monaten dabei sind. "Ich muss schon sagen, eine sehr, sehr gute Stimmung in der Kabine. Das ist auch wichtig für die zukünftigen Spiele. Und ich hoffe, dass wir das so beibehalten können", wünscht sich Bobzien.
Mit den nächsten Punkten definitiv kein Problem. Der Außenbahnspieler wird sicherlich seinen Teil dazu beitragen ...
