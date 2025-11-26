Anfang vor Wiedersehen mit Ex-Klub Dynamo: "Das tut auch noch ein bisschen weh"

Dresden - Markus Anfang (51) ist froh, dass sein Auftritt mit Düsseldorf am Sonntag gegen Dresden ein Zweitligaspiel ist. Er hat den Dynamos den Aufstieg im Frühjahr gegönnt. In den knapp zwei Jahren unter seiner Regie hat es jeweils wegen eines Punktes nicht geklappt.

Markus Anfang (51) trifft als Fortuna-Coach auf seinen Ex-Klub Dynamo. © IMAGO/Team 2

"Das tut auch noch ein bisschen weh. Die Zeit will ich aber nicht missen, sie war etwas Besonderes", sagt er. Der Aufstieg gelang im Jahr nach ihm. "Natürlich habe ich mich gefreut. Ich habe noch viele Kontakte nach Dresden, durfte liebe Menschen kennenlernen, die jetzt zu meinem Freundeskreis gehören. Der Aufstieg war überfällig", so der 51-Jährige.

"Ich habe einen Ort kennengelernt, an den ich immer wieder gern zurückkomme", schwärmt er von Dresden. Das Trauma Meppen allerdings im Mai 2023, das kommt aus dem Gespräch heraus, nagt immer noch an ihm. Da geht es Anfang wie jedem Fan.

"Das war ein einschneidendes Erlebnis. Das war eine tragische Art und Weise, dass wir das Spiel hergeschenkt haben. Im Nachgang ist die Gelbe Karte von Kyu-Hyun Park noch zurückgenommen worden. Das ist bei allen hängengeblieben. Der eine Punkt hätte gereicht", ärgert ihn das auch mehr als zwei Jahre später noch.

"Ich freue mich, dass es Dynamo endlich geschafft hat, in die 2. Liga aufzusteigen." Jetzt kehrt er als Trainer von Fortuna Düsseldorf zurück und das mit einem Erfolgserlebnis. Gegen Magdeburg am Wochenende gelang ihm im fünften Anlauf der erste Sieg.