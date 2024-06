Angebot aus der 2. Liga? Dynamo-Leistungsträger soll bei diesem Klub auf dem Wunschzettel stehen

Sein Vertrag läuft noch bis 2026. Elversberg müsste also eine Ablösesumme auf den Tisch legen.

Kammerknecht war im Sommer 2022 als Kapitän der zweiten Mannschaft des SC Freiburg zu Dynamo gewechselt, hatte sicher mit dem schwarz-gelben Sprung in die 2. Liga gerechnet, der in den letzten beiden Spielzeiten allerdings jeweils misslang.

Bei der SGD war Claudio Kammerknecht in der abgelaufenen Saison als Außenverteidiger gefragt. Der Defensivmann ist jedoch auch als Innenverteidiger und defensiver Mittelfeldspieler eine Bank. © Picture Point/Gabor Krieg

In der Saison 2022/23 lief Kammerknecht für die SGD sowohl als Innenverteidiger, rechter Außenverteidiger und als defensiver Mittelfeldspieler auf.

Aufgrund der langwierigen Verletzung von Kyrylo Melichenko (25) war Kammerknecht in der abgelaufenen Spielzeit 2023/24 bei Dynamo vor allem als Rechtsverteidiger gefragt, zeigte sehr stabile Leistungen und war der einzige (!) Dresdner Abwehrspieler, der sich in die Torschützenliste eintragen konnte.

Beim 3:2-Auswärtserfolg in Ulm gelang ihm ein Doppelpack.

Finanzielle Notwendigkeit Kammerknecht abzugeben, hat die SGD nicht.

Zudem kennt er den neuen Freiburger Trainer Thomas Stamm (41) aus seiner Freiburger Zeit bestens, nannte ihn einen "super Trainer".

Falls der Defensivspieler in Dresden bleibt, könnte er in der kommenden Saison womöglich wieder auf seiner üblichen Position in der Innenverteidigung auflaufen und dort die Rolle des Abwehrchefs übernehmen.