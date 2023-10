Ganz stark! Dynamo schießt die Ulmer Spatzen vom eigenen Dach und ist wieder Erster

Ulm - Im Stile eines Spitzenreiters hat Dynamo Dresden die frechen Spatzen aus Ulm vom eigenen Dach geschossen. In einem extrem intensiven Spiel vor 17.000 Zuschauern gewann die SGD nach einer couragierten Leistung mit 3:2 (2:2) beim Aufsteiger. Das war der Sieg der Saison, der am härtesten erkämpft wurde. Stefan Kutschke (33.) und zweimal Claudio Kammerknecht (36./57.) stellten ihn sicher.

Claudio Kammerknecht und Lars Bünning jubelten in Ulm. © Imago / Eibner

In der Geburtsstadt von Albert Einstein ging es weniger um Raum und Zeit, sondern eher um die Gravitation, die Erdanziehungskraft. Wie oft zu Beginn der Partie Spieler am Boden lagen, meist waren es die ganz in Gelb gekleideten, war schon Wahnsinn.

Von Sekunde eins an war es intensiv, eklig, nicklig, aber nie langweilig. Dresden hatte so seine liebe Mühe, auf den Beinen zu bleiben und das Spiel an sich zu reißen.

Als sich das Gefühl einstellte, jetzt ist Dynamo drin, kontrolliert das Geschehen, wurde es vogelwild im altehrwürdigen Donau-Stadion. Vier Tore in 17 Minuten, gerecht verteilt auf jedes Team zwei. Wobei die Sachsen in Person von Jakob Lewald kräftig mithalfen. Beim 0:1 (25.) köpfte Lamar Yarbrough unbedrängt von ihm eine Ecke ein, Lewalds Schulter touchierte die Kugel noch leicht.

Doch was die frechen Spatzen konnten, das schaffte auch Dynamo. Erstmals in dieser Saison und dann binnen drei Minuten gleich doppelt: Standardtore. Erst flankte Dennis Borkowski butterweich einen Freistoß auf Stefan Kutschke (33.), der einnickte, dann gab Borkowski eine Ecke herein, die genau vor Claudio Kammerknecht herunterfiel, der den Ball humorlos in die Maschen drosch - 2:1 (36.) aus SGD-Sicht. Spiel gedreht! Aber nicht lange ...