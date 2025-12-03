Auch dank Vermeij! Dynamo steht auf einem Nicht-Abstiegsplatz

Dresden - Fliegender Holländer nein, treffender Holländer ja. Dynamos Vincent Vermeij (31) ist angekommen in Dresden . Tor in Bochum , Tor gegen seinen Ex-Verein Düsseldorf direkt vor dem K-Block. Da jubelte er sogar.

In Bochum traf Vincent Vermeij (31, M.) erstmals für Dynamo - auch zum 2:0. © IMAGO/Maximilian Koch

"Das war nicht gegen die Fortuna gerichtet. Aber ich stand vorm Block mit den Einwechselspielern. Das waren Emotionen", lacht der Sturmtank."Das war für mich das Optimale - ein Tor und sein Sieg für uns", sagt er: "Der Treffer hat sich gut angefühlt, wir haben alle zusammen gefeiert. Das war eine extreme Freude."

Letztendlich war sein Treffer zum 2:0 - wie schon in der Woche zuvor in Bochum - spielentscheidend. Es war ein kurioser. Alexander Rossipal schickte Niklas Hauptmann (beide 29), der tankte sich durch drei Düsseldorfer durch und passte auf Vermeij.

Für den Moment sah es so aus, als verstolpere er kurz vor der Linie die Kugel mit seinem ersten Kontakt, doch das Leder blieb bei ihm, mit rechts löffelte er die Kugel ins Netz. War perfekt so, denn bei der Mitnahme legte sich Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier (28) schon auf den Hosenboden.

"Ich könnte jetzt ja sagen, es war genauso gewollt", grinst der 30-Jährige. "Nein, eigentlich wollte ich den mit rechts nehmen, hab den auf links bekommen, sodass ich einen Schritt machen musste. Dann dachte ich, oh Gott, der Ball springt genau zwischen meine Beine. Manchmal muss man das Glück haben, einen halben Meter weiter springt er genau in die Arme von Kastenmeier. Auch mit meinen zwei Metern war ich noch schnell genug, den reinzulupfen. Ich bin ehrlich, das war nicht so geplant", analysiert er mit einem breiten Lächeln im Gesicht sein zweites Saisontor.