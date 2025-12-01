Erster Dynamo-Heimdreier seit 1456 Tagen! Ein Sieg für schwer verletzten Lennart Grill

Dynamo feierte mit dem 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf den ersten Zweitliga-Heimsieg der Saison. Getrübt wurde der Erfolg durch die Verletzung von Keeper Grill.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Das 3:1 am 5. Dezember 2021 - 1456 Tage war das her! Das Warten hatte am Sonntagnachmittag ein Ende. Dynamo feierte mit dem 2:1 über Fortuna Düsseldorf den ersten Zweitliga-Heimsieg seit knapp vier Jahren. Getrübt wurde das befreiende Gefühl durch die schwere Verletzung von Keeper Lennart Grill (26) kurz vorm Ende.

Vincent Vermeij (31, M.) traf gegen seinen Ex-Verein zum 2:0. Er löffelte die Kugel über Florian Kastenmeier (28, r.) hinweg ins Netz. © Lutz Hentschel "Der Sieg war für 'Lenni'. Wir haben uns in alles reingeschmissen", sagte ein sichtlich mitgenommener Niklas Hauptmann. Es lief die fünfte Minute der Nachspielzeit, 30 Sekunden waren noch auf der Uhr. Nach den Toren von Alexander Rossipal (beide 29, 45. Minute) und Vincent Vermeij (31, 54.) sowie dem Gegentor von Christian Rasmussen (22, 84.) führte Dynamo. Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier (28) schlug einen weiten Ball, Grill rannte los, hätte den Ball locker aufnehmen können. Dynamo Dresden Tragischer Heimsieg: Dynamo gewinnt gegen Düsseldorf und verliert Lennart Grill Doch er blieb mit dem rechten Fuß im Rasen hängen, sank mit einem lauten Schrei auf den Rasen. Kastenmeier lief durch und kümmerte sich sofort um seinen Torhüter-Kollegen, nahm ihn in den Arm. Die Dynamos stürmten herbei. Mit der Trage wurde Grill abtransportiert.

Bitter: Lennart Grill (26) blieb kurz vor Schluss schwer verletzt auf dem Rasen liegen. Er wurde mit einer Trage abtransportiert. © Lutz Hentschel

Technisch anspruchsvoll: Per Dropkick jagte Alexander Rossipal (29, r.) die Kugel zum 1:0 ins Netz. © DPA/Robert Michael

Grill-Verletzung überschattet ersten Dynamo-Heimsieg

Den ersten Zweitliga-Heimsieg seit knapp vier Jahren feierten die Dynamos natürlich vorm K-Block. © Lutz Hentschel "Das trübt schon. Auch wenn wir nicht wissen, was genau ist, aber es sah eher nach etwas Schwerwiegendem aus", so Hauptmann. Die Fernsehbilder und Fotos der anwesenden Fotografen lassen eine Knieverletzung vermuten, da sich der 26-Jährige auch sofort ans Knie griff. Egal, was: Es ist zu befürchten, dass Grill in den nächsten Monaten keinen Fußball mehr spielen kann. Dynamo Dresden Ein Dynamo-Tor gegen den Ex! "Vince", mach' es einfach wie einst "Dafi" "Man hat schnell gesehen, dass es bei Lennart nicht weitergeht. Wir denken an ihn", sagte der Vize-Kapitän.

Sieg! Lukas Boeder (28, l.) und Aushilfskeeper Aljaz Casar (25) klatschten nach dem 2:1-Sieg gegen Düsseldorf ab. © Lutz Hentschel

Kurios: Erst wollte Konrad Faber in den Kasten, dann übernahm doch Aljaz Casar

Das Fatale für Dresden: Trainer Thomas Stamm (42) hatte schon fünfmal gewechselt. Es musste also ein Feldspieler für die letzten Augenblicke ins Tor. Erst streifte sich Konrad Faber (28) das Trikot über, dann fiel die Wahl doch auf den eingewechselten Aljaz Casar (25). "Sehr, sehr bitter für 'Lenni'. Das sah leider nicht gut aus. Erst wollte 'Konni' ins Tor. Traue ich ihm auch zu, aber er hat die Begebenheit, dass er nicht so groß ist. Deshalb haben wir uns für 'Ali' entschieden. Zum Glück musste er nicht beweisen, welche Qualitäten er im Tor hat. Wir haben gesagt, gegen alle Widerstände, jetzt erst recht, auch für Lennart", so Rossipal, der Torschütze zum 1:0. Am Ende hat es gereicht. Ein Heimdreier! Auch Grill wird's gefreut haben.