Zwei Spiele, vier Tore: Dynamo hat jetzt ein Erfolgsduo

Dresden - "Das könnte das Standardprogramm werden", sagte Alexander Rossipal (29) nach seinem Tor und dem 2:1-Sieg in Bochum . Und siehe da. Der 29-Jährige untermauerte seine Aussage beim 2:1 gegen Düsseldorf . Sogar ganz exakt: Das 1:0 erzielte er, das 2:0 Vincent Vermeij (31) - wie beim VfL. Das Standardprogramm kann gern so weitergehen.

Die Torschützen in Bochum: Alexander Rossipal (29, r.) traf zum 1:0, Vincent Vermeij (31) zum 2:0. © IMAGO/pepphoto

Rossipal ist so etwas wie der Mann der Stunde bei Dynamo. In 57 Spielen für den FC Hansa gelangen ihm zwei Treffer, für Dresden in acht Einsätzen schon drei. Dazu kommen noch zwei Vorlagen - der frischgebackene Papa ist on fire. Torjäger-Qualitäten?

"Da gehe ich mit. Das ist die gute Dresdner Luft", lacht er. "Aktuell fühle ich mich extrem wohl, privat läuft es super. Ich habe mich sehr gut eingelebt", so der gebürtige Stuttgarter.

Fast schon vergessen ist, dass er einen schwierigen Start in Dresden hatte. Zum Auftakt in Fürth stand er in der Startelf, gegen Magdeburg saß er angeschlagen auf der Bank, wurde nach 81 Minuten eingewechselt. Danach war Schluss. Eine Bauchmuskelverletzung setzte ihn außer Gefecht.

Erst Mitte Oktober in Münster war er wieder fit, glänzte dort mit einem Traumfreistoß zum 1:0 und der Vorlage auf Lars Bünning zum zwischenzeitlichen 2:1.