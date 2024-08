Aue gegen Dynamo live: So viele Polizisten sind heute im Einsatz!

Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden im Liveticker: Rund 650 Einsatzkräfte der Polizei sollen heute Abend für Sicherheit sorgen.

Von Tina Hofmann

Aue - Schon am heutigen dritten Spieltag der 3. Liga steht das Highlight für die Fans der sächsischen Klubs FC Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden auf dem Programm: Um 19 Uhr steigt das Sachsenderby im Erzgebirgsstadion.

Beide Teams gehen ungeschlagen in die heiße Begegnung. Es ist das Duell des Tabellenführers Dynamo gegen den Zweiten Aue. Wir liefern Euch die wichtigsten Informationen vor der Partie, während des Spiels mit Toren, Chancen, Karten und Wechseln sowie nach dem Abpfiff in unserem Liveticker.

15.09 Uhr: So viele Polizisten sind heute im Einsatz

Das brisante Sachsenderby gilt als Hochrisikospiel, deshalb bereiten sich die Beamten um das Erzgebirgsstadion auf einen Großeinsatz vor. Laut Polizeisprecherin Jana Ulbricht werden erneut in etwa so viele Einsatzkräfte aufgeboten, wie beim letzten Duell in Aue im Februar. Damals sorgten 475 Beamte der Polizeidirektion Chemnitz sowie 190 Beamte der Bundespolizei für Sicherheit. Ein besonderes Augenmerk dürfte auf den 300 "problematischen Fans" liegen, die erwartet werden.

Insgesamt werden heute Abend in Aue rund 650 Beamte im Einsatz sein. © Picture Point / Gabor Krieg

14.40 Uhr: Diese Spieler tauschten Dynamo Dresden und Ergebirge Aue untereinander aus

Wechsel unter Erzrivalen sind im Fußball eigentlich nicht gern gesehen, kommen aber trotzdem immer wieder vor. So auch bei der SGD und den Veilchen. Mit Marvin Stefaniak kickte ein FCE-Leistungsträger insgesamt rund sieben jahre an der Elbe, auf der anderen Seite verbrachte Christoph Daferner 2019/20 eine Leihsaison im Erzgebirge. Von einem Transferkrieg der beiden Ostklubs kann in den vergangenen Jahren aber keine Rede sein. Zwar sollen die Schwarz-Gelben diesen Sommer sowohl an Tim Danhof als auch Marco Schikora dran gewesen sein, das Duo zog es dann aber zu 1860 München bzw. zum SV Sandhausen. Den direkten Weg von Dresden nach Aue oder umgekehrt gingen in jüngster Zeit sowieso nur Jugendspieler, der letzte Transfer eines gestandenen Profis war der von Florian Ballas, den es im Sommer 2020 von der Sportgemeinschaft in den Schacht zog.

Christoph Daferner sollte 2019/20 im Erzgebirge Spielpraxis sammeln, erzielte in 22 Partien aber nur ein Tor. Mittlerweile stürmt er für den Erzrivalen aus Dresden. © Picture Point/ Sven Sonntag

14 Uhr: Angespannte Verkehrslage auf der A4 rund um Dresden

Dynamo-Fans sollten ihre Anreise, wenn sie per Auto stattfindet, gut planen. Aktuell ist die Verkehrslage rund um Dresden angespannt. Auf der A4 Dresden in Richtung Chemnitz gibt es mindestens sieben Kilometer Stau, der ADAC gibt einen Zeitverlust von 30 Minuten an. Zudem steht zwischen Berbersdorf und Hainichen ein defekter Lkw. Das Rad muss gewechselt werden, der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Auch auf den Umgehungsstraßen der A4 rund um Dresden bei Kesselsdorf und Wilsdruff kommt es zu erhöhtem Verkehrsaufkommen.

Auf der A4 herrscht gegen 14 Uhr Stau (Symbolbild). © Eric Münch

13.35 Uhr: Die Tendenz der beiden Teams vor dem Sachsenderby

Aue hat saisonübergreifend die letzten sechs Heimspiele alle gewonnen (davon vier mit 2:1). Die letzte Niederlage gab es am 2. März gegen Münster (2:3). Dynamo wiederum ist seit vier Auswärtsspielen ohne Pleite - zwei Siege (je 2:1) und zwei Remis (je 1:1). Die letzte Niederlage gab es am 30. März - in Münster (0:1).

13.20 Uhr: Das sind die wertvollsten Spieler bei Aue und Dynamo

Die beiden wertvollsten Spieler bei Aue und Dynamo haben bereits die Trikots beider Vereine getragen. Laut dem Portal transfermarkt.de haben die Schwarz-Gelben mit Christoph Daferner (Marktwert 600.000 Euro) den wertvollsten Spieler in ihren Reihen. Bei Aue bestechen Marvin Stefaniak sowie Marcel Bär (spielte noch nie bei Schwarz-Gelb) mit jeweils 350.000 Euro. Bei Dynamo ist der zweitwertvollste Spieler Oliver Batista Meier mit 500.000 Euro Marktwert.

Christoph Daferner (r.) ist der wertvollste Spieler bei Dynamo. © Lutz Hentschel

13 Uhr: Hier wird das Sachsenderby zwischen Aue und Dynamo heute übertragen

Zum wiederholten Male schauen die Fans heute leider in die Röhre, die keinen Bezahlstream abonniert haben. Die Begegnung wird lediglich bei MagentaSport übertragen. Alle Infos findet Ihr aber im TAG24-Liveticker.

Aue-Trainer Pavel Dotchev am MagentaSport-Mikrofon. © PICTURE POINT / S. Sonntag

12.40 Uhr: Das Erzgebirgsstadion ist nicht ausverkauft

Man mag es kaum glauben, aber das Erzgebirgsstadion ist bis jetzt noch nicht ausverkauft. Lediglich der Dynamo-Block ist mit 1750 Karten voll. Karten gibt es allerdings nur noch mit Mitglieder oder Dauerkarteninhaber. 14.500 Tickets waren Stand Donnerstag vergriffen.

12.20 Uhr: Dieser Schiedsrichter pfeift heute das Sachsenderby Aue gegen Dynamo

Schiedsrichter der heutigen Partie ist Lukas Benen (31) aus Nordhorn. Ihm assistieren Sascha Thielert (45) aus Buchholz sowie Fynn Kohn (35) aus Husum. Der Vierte Offizielle ist Tim Kohnert (34) aus Ballenstedt. Erzgebirge Aue hat Benen in der 3. Liga bislang dreimal gepfiffen. Dabei gab es 2023 zwei torlose Unentschieden, unter anderem das 0:0 am 28. Januar 2023 gegen den SC Freiburg II mit dem jetzigen Dynamo-Trainer Thomas Stamm. Ein Sieg sprang für Aue am 6. August beim 1:0 gegen den FC Ingolstadt heraus. Bereits sechs Mal leitete Benen Spiele mit Beteiligung von Dynamo Dresden. Die SGD ging dabei zweimal als Sieger, viermal als Verlierer vom Platz. Zwei Unentschieden gab es zudem.

Lukas Benen (31) aus Nordhorn leitet heute das Sachsenderby. © PICTURE POINT / S. Sonntag

12.05 Uhr: Aue-Torhüter Martin Männel ist "Mister Derby"

Unglaublich, aber wahr: Aues Torhüter Martin Männel (36) bestreitet heute sein 27. Sachsenderby. In den bisherigen 26 Spielen stehen für ihn acht Siege und elf Niederlagen zu Buche. Es waren auch sieben Unentschieden dabei. Zwei Duelle verpasste der Schlussmann mit einem Meniskusschaden.

Martin Männel geht heute in sein 25. Sachsenderby. © PICTURE POINT / S. Sonntag

11.40 Uhr: Das müssen die Fans von Dynamo Dresden heute bei der Anreise und in Aue beachten

1750 Fans werden Dynamo Dresden heute im Auswärtsblock anfeuern. Bei der Anreise gibt es für die Anhänger der SGD einiges zu beachten. So rät der Verein im Vorfeld davon ab, dem Navi im eigenen Auto zu folgen. Die Fans sollen auf der A72 in Richtung Zwickau die Ausfahrt Hartenstein nutzen, dann in Richtung Grüna fahren, dem Abzweig nach Raum weiter folgen und dann entlang der B169 bis nach Lößnitz fahren. Die Parkplätze P8-P10 können kostenlos genutzt werden, P11 is gebührenpflichtig (drei Euro). Fans, die eine Karte für den Auer Heimbereich besitzen, wird empfohlen, in neutraler Kleidung anzureisen. Anhängern mit erkennbarer Dynamo-Fankleidung wird der Zutritt zum Heimbereich verwehrt, ein Wechsel in den Gästeblock ist aufgrund des Status "ausverkauft" nicht möglich. Alkohol wird heute ausgeschenkt, in allen Bereichen kann mit Bargeld und EC-Karte gezahlt werden. Weitere wichtige Infos hat Dynamo Dresden auf der eigenen Homepage bereitgestellt.

Diverse Dinge gilt es für die Dynamo-Fans heute im Vorfeld des Sachsenderbys zu beachten. © PICTURE POINT / S. Sonntag

11.20 Uhr: Diese Wetter-Bedingungen erwarten Teams und Fans heute in Aue

Das Wetter zum 101. Sachsenderby könnte nicht besser sein. Zwar soll es laut dem Portal "Wetter Online" in Aue bis 17 Uhr winden, doch ab 18 Uhr, also eine Stunde vor dem Spiel, herrscht Sonnenschein pur und 28 Grad. Zum Anpfiff um 19 Uhr sind dann immerhin noch 26 Grad vorausgesagt, erst ab 21 Uhr nimmt die Temperatur mit 21 Grad ein wenig ab. Die äußeren Bedingungen passen also perfekt an diesem Derbytag.

Die Bedingungen für das Derby in Aue heute könnten besser nicht sein. © Oliver Mueller/Jan Huebner

11 Uhr: Marvin Stefaniak und Niklas Hauptmann spielten eins miteinander, heute sind sie Gegner

Für Aues Spieler Marvin Stefaniak ist es heute das 12. Sachsenderby. Sechs hat er bislang im Trikot von Dynamo absolviert, fünf im Dress der Erzgebirger. Niklas Hauptmann spielte einst mit "Marv" bei der SGD zusammen, er traf im schwarz-gelben Trikot bereits sieben Mal auf die Veilchen. Auf beide Spieler wird es heute ankommen.

Auf beide Spieler wird es heute ankommen: Marvin Stefaniak (29, l.) und Niklas Hauptmann (28, r.). © Bildmontage: Picture Point/S. Sonntag, Lutz Hentschel

10.50 Uhr: Heute Abend steigt das 101. Sachsenderby! Wer wird es für sich entscheiden?