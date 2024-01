Auf Dynamo wartet nach Belek die Generalprobe: "Wieder an daheim gewöhnen!"

Dresden - Vom "warmen" Regen in Belek zurück in die Kälte von Dresden. Es wird für die Dresdner eine Umstellung werden. Ob sie problemlos gelingt, wird schon die Generalprobe vor dem ersten Punktspiel des Jahres zeigen. Am Sonntag trifft Dynamo um 14 Uhr im Trainingszentrum auf den tschechischen Erstligisten Pardubice.