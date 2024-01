Dynamo im Trainingslager: Heute brechen Kutschke und Co. nach Belek auf!

Belek (Türkei) - Vom 3. bis 11. Januar bereitet sich Dynamo Dresden in Belek auf die zweite Saisonhälfte der 3. Liga vor. An der türkischen Riviera soll der Grundstein für einen erfolgreichen Schlussspurt im Aufstiegsrennen gelegt werden. TAG24 ist für Euch mit dabei!

In Belek hat die Sportgemeinschaft schon in der vergangenen Saison gute Erfahrungen gemacht. (Archivfoto) © Lutz Hentschel

Neun Tage heißt es für die SGD-Kicker nach dem wohlverdienten Winterurlaub wieder ackern, schwitzen und ranklotzen, um optimal vorbereitet zum Wiederauftakt am 20. Januar gegen Arminia Bielefeld (14 Uhr) auf dem Platz zu stehen.

Personell kann Trainer Markus Anfang (49) an der Ägäis größtenteils aus den Vollen schöpfen. Zum Trainingsstart am Dienstag in Dresden fehlten nur der verletzte Stammkeeper Stefan Drljaca (24) sowie der krank gemeldete Leih-Rückkehrer Oliver Batista Meier (22).

Um 13.25 Uhr heben die Schwarz-Gelben am heutigen Mittwoch von Berlin aus in Richtung Antalya ab.

Auch mehrere andere Ost-Klubs verschlägt es nach Belek, zudem wird der 1. FC Kaiserslautern in dem beschaulichen Örtchen gastieren. Gegen die Roten Teufel bestreitet Dynamo zum krönenden Abschluss des Camps am 10. Januar ein Testspiel.